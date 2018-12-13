Aziz Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili kritik gelişme
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın sağlık durumu ile ilgili önemli gelişmeler var.
Eski Fenerbahçe muhabiri ve şimdi TRT Spor'da yorumculuk yapan Ferudun Niğdelioğlu, Aziz Yıldırım'ın sağlık durumu ile ilgili önemli bilgiler verdi.
Niğdelioğlu, Yıldırım'ın kalbinde 4 tıkalı damar tespit edildiğini belirterek, anjiyo ve stent tedavileri cevap vermezse Yıldırım'ın ameliyat masasına yatacağını dile getirdi.
Niğdelioğlu'nun mesajı şu şekilde:
Fenerbahçe Eski başkan Aziz Yıldırım’a yapılan tetkikler sonrası 4 damarının tıkalı olduğu tespit edilmiş
Anjiyo ve stent ile sonuç elde edilemez ise açık kalp ameliyatı olacakmış
Allah Şafi ismiyle şifa versin
Bir an önce sağlığına kavuşmasını yüce Allah’tan diliyorum.
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