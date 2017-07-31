Aziz Yıldırım'dan UEFA ve transfer açıklaması

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe dergisinin ağustos ayı sayısındaki yazısında yeni sezon çalışmalarının teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde başarılı bir şekilde sürdüğünü aktardı.

Transfer çalışmalarının da devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Yapmış olduğumuz ve yapacağımız transferlerin UEFA şampiyonalarında listeye yazılması hususunda UEFA ile yapmış olduğumuz sözleşme düzenlemeleri göz önünde bulundurulmaktadır. Türkiye ligi ile alakalı olarak ise hiçbir kısıtlama bulunmamaktadır. UEFA ile yapılan anlaşmanın, kulübün geliri ya da finansal gücü ile alakalı olmadığını bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum. Ancak anlaşmada yazılı kar/zarar parametresinin de UEFA listesine futbolcu yazılması için öngörülen parametre kadar önemli olduğu gerçeğini ifade etmek istiyorum. Bu parametreye uygunluğu sağlamak adına yoğun bir şekilde kulübün gelirlerini artırmak için mesai harcıyoruz."

Dövizde oluşan kur farkının Türk kulüplerini zora soktuğunu anlatan sarı-lacivertli kulübün başkanı, " Sponsorluk gelirleri, bilet gelirleri, ürün satış gelirleri, oyuncu satış gelirleri, iştiraklerimizden elde edilen gelirler bu noktada son derece önemlidir. Bu gelir kalemlerinde hedeflerin tutturulmasının da ötesinde belirlenmiş hedeflerin aşılması, rekor gelirler elde edilmesi bir gerekliliktir. Bunun için değişik seferlerde taraftarlarımızın kulübe olan desteklerinin bu dönemde son derece önemli olduğu hususunda açıklamalarımız oldu. Bu açıklamalarımıza rağmen, medyada bu hususun arka plana atıldığını ve art niyetliler tarafından bunun tam aksine taraftarlarımızın kulüplerine iyi günde kötü günde olan desteklerinin ön koşullara bağlanmaya çalışıldığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe taraftarının bu sezon Ülker Stadı'nı doldurmasını isteyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Tüm Fenerbahçelilerin ortak arzusu 2017-2018 sezonunda futbol takımımızın şampiyon olmasıdır. Beklentimiz, taraftarlarımızın hınca hınç dolu tribünler ile stadımızı bu sezonda da rakiplerimiz için cehenneme çevirmesi ve içinden çıkılmaz bir stadyum olduğunu rakiplerimize göstermesidir."

Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde şehit ve gazileri anmak adına düzenlenen etkinliklerde, FETÖ'ye karşı ilk direnişi 3 Temmuz 2011'de Fenerbahçe taraftarının verdiğinin gündeme getirilmesinden dolayı gururlandıklarını bildirdi.

Erkek basketbol takımının Doğuş Grubu'yla birleşmesinin önemine dikkati çeken Yıldırım, "Fenerbahçe Doğuş ismi ile yeni sezonda mücadele edecek takımımız, tüm hazırlıklarını geçtiğimiz yıl elde ettiği unvanlarını korumaya yönelik olarak sürdürmektedir. NBA'ye giden Bogdan Bogdanovic ve Ekpe Udoh'a kariyerlerinin bu yeni döneminde başarılar diliyoruz. Ailemizin bir parçası haline gelen bu örnek sporcuları, gelecekte de renklerimiz ve armamız ile aramızda görmeyi arzuluyoruz. Onların yerine takımımıza katılan sporcularımızın da en az onlar kadar renklerimize ve armamıza başarı ile hizmet edeceklerine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuları Mizgin Ay'ı tebrik eden Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak yazısını tamamladı.

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