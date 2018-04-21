Aziz Yıldırım'dan telefon... 'Kalkanlı polis gönderin!'
Olaylı derbide Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın tribünlerdeki hareketliliği görüp telefona sarıldığı ortaya çıktı.
Aziz Yıldırım’ın, ilk köşe vuruşunda atılan maddeler sonrası Hasan Çetinkaya’yı arayıp, “Korner çizgisine yakın taraftarlar çok hareketli. Hemen önlem alıp, kalkanlı polis gönderin. Yoksa başımıza büyük iş açılacak” uyarısında bulunduğu ortaya çıktı.
Olaylı derbide yaşananlar, adeta Aziz Yıldırım’ın içine doğmuş. Başkan Yıldırım’ın, Beşiktaş’ın kazandığı ilk kornerde Quaresma’nın yabancı madde yağmuruna tutulması üzerine hemen harekete geçtiği öğrenildi.
HEMEN KULÜBEYE DÖNDÜ VE...
Başkanın, kulübede bulunan idari menacer Hasan Çetinkaya’yı arayarak, “Emniyet güçlerini uyar. Korner çizgilerinin arkasındaki taraftarlar çok hareketli. Her an takıma zarar verebilirler. Acil önlemler alın. Kalkanlı polisler o tarafa gönderilsin. Yoksa başımıza büyük işler açılır” sözleriyle uyarıda bulunduğu öğrenildi.
Çetinkaya’nın da bunun üzerine güvenlik güçleriyle iletişime geçerek, gereken önlemlerin alınmasını sağladığı kaydedildi. Ancak tüm bu çabalar, olayların büyümesine engel olamadı. Tansiyonun ilerleyen dakikalarda daha da fazla yükselmesiyle birlikte mücadele yarıda kaldı. (Fanatik)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle