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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
30.03.2018 - 08:17, Son Güncelleme:

Aziz Yıldırım'dan talimat! FBTV...

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Aziz Yıldırım'dan talimat! FBTV...

Yıldırım, seçim sürecinde 'kulüp tesislerini menfaati için kullanıyor' dedikodularını önlemek adına toplantıyı Faruk Ilgaz'da yapmıyor. Basın toplantısı için kendisine sansür uygulayan başkan, toplantının FBTV'den canlı olarak yayınlanmaması talimatını verdi. Aziz Yıldırım sabah İstanbul'da adaylığını açıklarken, bir diğer başkan adayı Ali Koç akşam İzmir'de taraftarlarla buluşacak.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, uzun süredir beklettiği adaylık açıklamasını bugün yapıyor... Sarı-lacivertlilerin 20 yıldır başkanlığını yürüten Yıldırım, 3 yıl daha başkanlık için aday olduğunu bugün resmen açıklayacak. Aziz Yıldırım'ın adaylık toplantısı saat 11.00'de başlayacak. Kongre üyeleri ve basınla kahvaltı yapacak olan Yıldırım'ın basın toplantısı ise saat 11.00'de start alacak. Başkan, bu konuşmada adaylığının yanı sıra gelecek 3 yıla dair projelerini de anlatacak. Başkanın özellikle üniversite projesi, Samandıra ve statla ilgili sürpriz açıklamalar yapabileceği gelen bilgiler arasında.

KENDİSİNE YAYIN YASAĞI GETİRDİ!
Aziz Yıldırım, basın toplantısında kendisine sansür uyguladı! Daha önce kulübün yayın organlarını seçim sürecinde kullanmanın yanlış olduğunu vurgulayan Yıldırım, FBTV'ye basın toplantısının canlı yayınlanmaması talimatını verdi. Yıldırım'ın adaylık toplantısı, Ali Koç'ta olduğu gibi resmi organlarda haber olarak verilecek ancak canlı yayın olmayacak. Toplantı Çırağan Palace Kempinski Hotel'de düzenlenecek. Yıldırım, seçim sürecinde kulüp tesislerini kullanmama adına toplantıyı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapmama kararı aldı.

İZMİR'DE DE BİR TOPLANTI VAR
Diğer başkan adayı Ali Koç ise akşam saatlerinde İzmirli kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya gelecek. Saat 18.30'da üyelerle yemekte bir araya gelecek olan Koç, saat 20.00'de kongre üyeleri ve taraftarların sorularını yanıtlayacak.

5.YILDIZ HAREKATI
Armasına 5. yıldızı isteyen Fenerbahçe, 1923-1959 yılları arasındaki şampiyonlukların tescil edilmesi için harekete geçti. Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, 1959'da başlayan profesyonel ligden önceki şampiyonlukların sayılması için çalışma başlattıklarını söyledi. Bu konuda bir komite kurulduğunu anlatan Mosturoğlu, "Arşiv ve tarih taraması tamamlanmak üzere. Elimizdeki verilerle bu durumu kamuoyuna anlatacağız. Futbol tarihimizde, Lefter, Şeref Has gibi isimleri önemli kahramanlarımız olarak kabul ediyoruz ama bunların şampiyonlukları yok. Federasyon 1923'te kuruluyor ama ligler 1958-59'da başlıyor. Kamuoyu bilgilendirmesinin ardından federasyona başvuru yapacağız. Bizim durumumuzda olan Göztepe ve Altay gibi kulüpler de var. Hep birlikte başvuru yapılması gerekiyor" diye konuştu.

ŞAMPİYONLUK SAYISI 28 OLACAK
Fenerbahçe'nin liglerin başladığı 1959 yılından öncesi sezonlar için yaptığı başvuru kabul olursa şampiyonluk sayısı 28'e yükselecek. Sarı-lacivertliler böylece 5. yıldızı takacak. Aynı dönemde 5 şampiyonluğu bulunan Beşiktaş'ın da şampiyonluk sayısı 20'ye çıkacak ve siyah-beyazlılar 4. yıldızı alacak. Bu dönemde bir şampiyonluğu bulunan Galatasaray'ın ise toplam şampiyonluk sayısı 21'e yükselmiş olacak. (Sabah)

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