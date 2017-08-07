Aziz Yıldırım'dan Şenol Güneş'e: Vatanseverim diyor, sonra kaçıyor

BANKADA 100 MİLYON EURO PARAMIZ VAR

Mali açıdan sıkıntı yaşamadıklarını ancak parayı dikkatli harcamaları gerektiğini belirten Yıldırım, “Para çok, onu söyleyeyim. Bizim 100 milyon Euro’ya yakın bankada kullanacağımız para var.

Ama bunu alırsak, yarınlarda bugün yaşadığımız sıkıntıları yaşayabiliriz. Diğer kulüpler bol keseden harcıyor. Transfer bitmedi. Bu hafta dört oyuncu daha alacağız” dedi.

LENS’E 2.7 MİLYON EURO TEKLİF ETTİK

Yıldırım, Beşiktaş’a giden Lens için, “Bizden 4 milyon Euro istedi. Geçen yıl 2.3 milyon Euro alıyordu, biz 2.7 milyon Euro teklif ettik. Advocaat, Lens için ‘Kısa dönem anlaşma yapacaksanız yapın’ dedi. Biz menajerlerine, ‘Bonservisini alıp gelirse anlaşma yaparız’ dedik. Ama onlar başka yolu seçti. Sanki biz almamışız da. Yahu biz gitsin diye dua ettik! Bununla ilgili söyleyecek çok şeyim var” dedi.

TAZMİNATIN HESABINI KULÜPLER SORMALI

TFF tarafından görevine son verilen Fatih Terim’e verilecek tazminat ile ilgili görüşlerini açıklayan Yıldırım, “Bir sözleşme yaptıysanız, gereği neyse yerine getireceksiniz. Fatih Terim’le sözleşmeyi yaparken düşüneceklerdi. Bunun hesabını kulüpler sormalı ama kulüpler kongrelere gidip el kaldırır, el indirir. Borçlar için şimdiden kulüplere geçmiş olsun” yorumunu yaptı.

HERKES MENFAAT PEŞİNDE, BÖYLE OLMAZ

Yıldırım, Milli Takım Teknik Direktörlüğü’ne Mircea Lucescu’nun getirilmesiyle ilgili görüşlerini açıklarken, isim vermeden Şenol Güneş’e gönderme yaptı: “İnsan üzülüyor; koskoca 80 milyonluk Türkiye’de futbolu emanet edecek insan bulamadık. Ona söylüyorum, gelmiyor. Öteki kaçıyor. Ne diyorlar; vatansever. Nerede vatan? Vatan yok. Herkes menfaat. Olmaz öyle şey.”

BİZ ‘FENERBAHÇE CUMHURİYETİ’YİZ

Maçlarda taraftarların İzmir Marşı söylemesine değinen Yıldırım, “İzmir Marşı okunması ve ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ denmesi için bizim için kötü değildir. Fenerbahçe her kesimin takımıdır. Birlik ve beraberlik için her kesimi alkışlamalıyız. Biz laik, cumhuriyetçi ama kendisini de sporda ‘Fenerbahçe Cumhuriyeti’ diye ifade eden bir kulübüz” diye konuştu.

ARALIK AYINA KADAR CEZALIYIM, NEDEN?

Aziz Yıldırım, TFF’ye de şu mesajları gönderdi: “Federasyon artık kendisine çeki düzen vermeli. Fazla harcama yapan takımları üzecek bir yapı oluşturulması gerekiyor. Yoksa muz ayaklarının altına konulmuştur. Her an o muz onların ayağını kaldırabilir.

Ben şimdi cezalıyım. Aralık ayına kadar cezam devam edecek. Ne yaptım? Adam mı öldürdüm? Bunlar inşallah bir daha olmaz.”