Aziz Yıldırım'dan flaş hamle! Derbi için...
Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ve kurmaylarının, Vodafone Park’ta oynanacak olan Beşiktaş karşılaşmasının kazanılması durumunda takıma prim vereceği gelen haberler arasında yer alıyor.
Bu durumun başta teknik heyet olmak üzere futbolcularla henüz paylaşılmadığı, galibiyet halinde yöneticiler tarafından soyunma odasında bizzat açıklanacağı öne sürüldü.
Yönetimin olası 3 puanın gelmesi halinde, kalan zorlu maçlar öncesi takımı bu şekilde motive etmeyi amaçladığı öğrenildi. (Fanatik)
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