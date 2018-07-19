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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
19.07.2018 - 15:46, Son Güncelleme:

Aziz Yıldırım'dan flaş borç açıklaması!

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Aziz Yıldırım'dan flaş borç açıklaması!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün borç rakamıyla ilgili gazetelerde ve sosyal medyada çıkan haberler üzerine açıklama yaptı.

Aziz Yıldırım, kendi dönemindeki borç rakamının gizlemediklerini vurgulayarak "2017 faaliyet yılına ilişkin olarak yönetimiz tarafından genel kurula sunulan faaliyet raporunda ve 16.07.2018 tarihinde bugünkü yönetim tarafından KAP'a açıklanan izahname içeriğinde ilgili döneme ait Fenerbahçe Futbol A.Ş.nin borcunun miktarı, vade ve teminat yapısı, faiz oranı gibi hususlar yer almaktadır. Bu mali tablolar karşılıklı olarak incelendiğinde birbiri ile tam bir uyum içinde oldukları ve birbirlerini birebir şekilde doğruladıkları görülmektedir." dedi.Ayrıca kısa bir süre önce KAP'a kulübün hangi futbolcularla davalık olduğu yönündeki açıklamaya da değinen Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe Futbol A.Ş. aleyhine açılmış ve süren davaların çok büyük kısmı, Fenerbahçe Futbol A.Ş.nin haklılığının kuvvetle muhtemel olduğu, alacak-borç ilişkileri ile alakalı olarak, Fenerbahçe Futbol A.Ş.nin haklılığı kabul etmeyen kişi ve kurumlar tarafından açılmış davalardır. Bu davaların sonucunu beklemeksizin, Fenerbahçe Futbol A.Ş. tarafından ilgilisine bir ödemenin yapılması, Fenerbahçe Futbol A.Ş.nin menfaatleri hilafınadır." ifadelerini kullandı.

İşte Aziz Yıldırım'ın o açıklaması...

"19.07.2018 tarihinde, Sercan Hamzaoğlu imzası ile yayınlanan haber, son derece vahim, düşündürücü ve manipülatif olarak hazırlanmış bir haberdir. Haberde, 16.07.2018 tarihinde Fenerbahçe Futbol A.Ş. tarafından KAP'da yayınlatılan izahname ile Fenerbahçe Spor Kulübü yeni yönetiminin kulübün mali durumuna dair ilk verileri kamuoyu ile paylaştığı, bu raporda kulübün gerçek mali durumunun gözler önüne serildiği, bunun sadece buzdağının görünen yüzü olduğu yer almaktadır.

Kendisi de kulüp üyesi olan ve seçim sürecini yakından takip eden Sercan Hamzoğlu çok muhtemeldir ki genel kurul için kendisine kulüp tarafından gönderilen 2017 faaliyet raporunu okuma zahmetine dahi katlanmamıştır. Zira eğer okumuş olsa idi görürdü ki Genel Kurulda üzerinde görüşme yapılan, ardından da oylanan faaliyet raporu, Fenerbahçe Futbol A.Ş. tarafından 16.07.2018 tarihinde KAP'da yayınlanan izahname ile bire bir örtüşmekte, bire bir aynı finansal rakamları ve bilgileri içermektedir. Yani yayınlanan izahname içeriği bilgiler ilk kez 16.07.2018 tarihinde değil, 3 Haziran 2018 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü üyeleri ile ve kamuoyu ile paylaşılmış, genel kurulda üzerinde görüşme yapılmış ve ardından da oylanmış bilgilerdir. Keza Sercan Hamzoğlu eğer lütfedip araştırsaydı, genel kurula sunulan mali tabloları hazırlayan ve denetleyenlerin de izahnameye görüş sunanların da aynı denetim şirketi ve yetkilisi olduğunu kolaylıkla öğrenebilirdi.

Sercan Hamzoğlu tamamen gerçek dışı, manipülatif olarak söz konusu haberi yapmıştır. SPK, TFF, UEFA, Vergi Dairesi tarafından resmi olarak incelenen, şirkete ait resmi kayıt ve belgeler üzerinden denetimi yapılan söz konusu rakamların "gerçeği" yansıtmadığına ilişkin iddia en hafifinden borsaya açık şirket bakımından borsa manipülasyonu suçu mahiyetindedir. Bu sebeple ivedilikle ilgili resmi mercilerin hareket geçmesi ve ortaya koyduğu iddia bakımından Sercan Hamzaoğlu hakkında soruşturma başlatılması yasal bir gerekliliktir. Bu yasal gereklilik yerine getirilmez ise bilinmelidir ki tarafımdan bu şahıs ile ilgili olarak ayrıca suç duyurusunda bulunulacaktır.

2017 faaliyet yılına ilişkin olarak yönetimiz tarafından genel kurula sunulan faaliyet raporunda ve 16.07.2018 tarihinde bugünkü yönetim tarafından KAP'a açıklanan izahname içeriğinde ilgili döneme ait Fenerbahçe Futbol A.Ş.nin borcunun miktarı, vade ve teminat yapısı, faiz oranı gibi hususlar yer almaktadır. Bu mali tablolar karşılıklı olarak incelendiğinde birbiri ile tam bir uyum içinde oldukları ve birbirlerini birebir şekilde doğruladıkları görülmektedir. Sercan Hamzaoğlu tarafından iddia edilenin aksine Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Kurulunda kulüp üyelerine sunulan Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğine ait tüm mali tablolar da tıpkı Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin mali tabloları gibi gerçek durumu bire bir yansıtmaktadır.

16.07.2018 tarihinde, bugünkü Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi tarafından, KAP'a yapılan açıklama ile Genel Kurul'da üyelerimize yönetimimiz tarafından dağıtılan faaliyet kitapçıklarında yer alan rakamların gerçek durum ile bire bir örtüşmesi, (bizce ayrıca teyide muhtaç olmamakla birlikte) kamuoyunda belirli bir amaç doğrultusunda dillendirilen manipülatif bir iddiayı ve buna bağlı algıyı sona erdirmesi bakımından son derece önemlidir. Özellikle sosyal medyada gerçek hilafına, belirli bir amaçla, yaratılmaya çalışılan algının ve algının amacının görülebilmesi bakından da son derece yararlı olmuştur.

Haberin devamında yer alan ve Fenerbahçe Futbol A.Ş. aleyhine açılmış ve süren davaların çok büyük kısmı, Fenerbahçe Futbol A.Ş.nin haklılığının kuvvetle muhtemel olduğu, alacak-borç ilişkileri ile alakalı olarak, Fenerbahçe Futbol A.Ş.nin haklılığı kabul etmeyen kişi ve kurumlar tarafından açılmış davalardır. Bu davaların sonucunu beklemeksizin, Fenerbahçe Futbol A.Ş. tarafından ilgilisine bir ödemenin yapılması, Fenerbahçe Futbol A.Ş.nin menfaatleri hilafınadır. Süren bu davaların içeriğini ve bu davalarda Fenerbahçe Futbol A.Ş. tarafından ileri sürülen haklı iddia ve itirazları, söz konusu davalarda gelinen aşamayı ve neticesini bilmeden ve/veya göz ardı ederek bu davalar hakkında Sercan Hamzaoğlu tarafından yapılan maksatlı eleştirisel yorum, doğru ve etik gazetecilik ile bağdaşmamaktadır. Üstelik aynı zamanda kulüp üyesi olan Sercan Hamzaoğlu bilmelidir ki bu şekilde yaptığı haber ile Fenerbahçe Spor Kulübünün eski yönetiminin değil Fenerbahçe Spor Kulübünün saygınlığına zarar vermektedir.

Kamuoyuna saygı ile arz ederim.

AZİZ YILDIRIM"

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