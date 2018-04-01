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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
01.04.2018 - 11:02, Son Güncelleme:

Aziz Yıldırım'dan flaş Ali Koç hamlesi! Sert uyarı...

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Aziz Yıldırım'dan flaş Ali Koç hamlesi! Sert uyarı...

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kongre üyeleriyle yaptığı sohbette “Ali Koç bey ya da bir başkasıyla ilgili hiçbir şekilde hakaret ve küfür istemiyorum. Böyle bir şey görürsem veya duyarsam, bana oy atacağınızı bilsem dahi sizi kendi ellerimle disiplin kuruluna veririm” dedi.

Fenerbahçe'de kongre kazanı kaynamaya başladı... Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre aylar öncesinde Ali Koç başkanlığa adaylığını açıklarken Aziz Yıldırım da önceki gün Çırağan Sarayı’nda düzenlenen toplantıda yeniden başkanlığa soyunduğunu resmen duyurdu.

Başkan Yıldırım yeni dönemde yapacaklarıyla ilgili olarak kısa mesajlar vermesinin yanında sert ifadelerden kaçınarak kısa bir konuşma yaptı. Diğer yöneticilerin de yaptıkları konuşmaların ardından başkan Aziz Yıldırım kongre üyeleriyle görüşmeler yaparak onlara düşüncelerini birebir anlattı. Bunlardan en önemlisi ise kongre sürecinin sakin ve saygın geçmesiydi.

"BENİ DESTEKLEMENİZ HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEZ"
Başkan Aziz Yıldırım bu konuda kongre üyelerine yaptığı uyarılarda desteklerini isterken son derece net ifadeler kullanarak, “Beni desteklemeniz hiçbir şeyi değiştirmez. Ali Koç bey ya da bir başkasıyla ilgili hem sosyal medyada hem de açıklamalarınızda hiçbir şekilde hakaret ve küfür istemiyorum. Böyle bir şey görürsem veya duyarsam bana oy atacağınızı bilsem dahi sizi kendi ellerimle disiplin kuruluna veririm” dedi.

YILDIRIM ÖĞRENCİLERE SESLENECEK
Kayserispor-Fenerbahçe maçı ve sosyal tesislerin temel atma töreni için Kayseri’ye gidecek olan başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler yarın da bir etkinliğe katılacaklar. Başkan Yıldırım, TED Kayseri Koleji Vakfı Okulları’nda öğle saatlerinde “İnovasyon Söyleşileri” konulu etkinliğe katılarak, öğrencilere hitaben bir konuşma yapacak. (Habertürk)

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