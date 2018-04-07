Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Sarı-Lacivert Derneği'nde katıldığı toplantıda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Aziz Yıldırım, bir soru üzerine önümüzdeki seçimde son kez aday olacağını söyledi.
Öte yandan Aziz Yıldırım, geçmişte de başkanlığı bırakacağına dair açıklamalar yapmış ancak bu düşüncesinden vazgeçmişti. 2006 yılında şampiyonluğu son haftada Galatasaray'a kaybeden Aziz Yıldırım önce istifa etmiş ardından da tek aday olarak girdiği seçimi kazanmıştı. (CNN Türk)
Kim başkan seçilir? İşte sizlerden gelen yanıtlar...
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