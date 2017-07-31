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Aziz Yıldırım'a 'Saldırı var' sanıp harekete geçmişler!..

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile motosiklet sürücüsü arasında tartışmanın görüntüleri ortaya çıkmıştı. Söz konusu görüntülerle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Korumaların motosiklet sürücüsünün hareketlerini Aziz Yıldırım'a saldırı girişimi olarak yorumlayıp harekete geçtiği öğrenildi.

Tarık DEMİR
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Söz konusu görüntülerde, Aziz Yıldırım ile motosiklet sürücüsü arasında sinyal tartışması yaşanmıştı... Tartışma sırasında iki koruma da olaya müdahil olmuş, motosiklet sürücüsüne 'Biz gittikten sonra harekete geç' demişlerdi. Motosiklet sürücüsü ise tehdit edildiğini söylemişti.

Edinilen bilgiye göre, korumalar Aziz Yıldırım'ın özel korumaları değil, Yıldırım'a devlet tarafından verilen korumalar.

İki koruma görevlisinin olay anında motosiklet sürücüsünün hareketlerini, Aziz Yıldırım'a saldırı girişimi, tehdit olduğunu düşünerek müdahale ettiği öğrenildi.

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