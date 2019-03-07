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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Aziz Özen / Hürriyet
07.03.2019 - 16:14, Son Güncelleme:

Aziz Yıldırım’a Kütahyalı’ya hakaretten para cezası

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Aziz Yıldırım’a Kütahyalı’ya hakaretten para cezası

Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, 3 bin 480 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, 18 Nisan 2016 tarihinde yaptığı basın açıklaması sırasında,yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı’ya hakaret ettiği gerekçesiyle 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, 3 bin 480 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık tarafından uygulanmasına muvafakat verilmediği bildirildiğinden, hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, 18 Nisan 2016 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda yaptığı basın toplantısında, “Bu iki çok önemli konu varken, bizlerin spordaki başarısızlıkları konuşmaya hakkımız yok. İnsanlar ölüyor. Bunlar olmamışcasına, televizyonlarda insanlar, konuşuyorlar, viskilerini içmeye devam ediyorlar. Bazılarına aptalca gelen açıklamalar yapabiliyorlar. Rasim Ozan, Ümit Özat'ın Pereira'nın elini sıkmamasını ben söylemişim. Bu kadar gerizekalı, bak gerizekalı diyorum, böyle ahlaksızlık olmaz. Çekiyorlar viskiyi program yapıyorlar. Paralelden kaldı bunlar... Yarın başka bir şey olsun oraya dönerler...” şeklinde açıklama yapınca, Rasim Ozan Kütahyalı suç duyurusunda bulundu.

Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Aziz Yıldırım’ın ifadesinde, yaptığı basın toplantısında yukarıda belirtilen sözleri söylediğini, ancak hakaret kastının bulunmadığını beyan ettiği, bu itibarla, Rasim Ozan Kütahyalı’ya sövmek suretiyle hakaret suçunu işlediği ve uzlaşma sağlanamadığı belirtilerek,Yıldırım’ın, 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, taraf avukatları katıldı. Sanık Aziz Yıldırım’ın avukatı Abdurrahim Erol savunmasında, müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep ederken, müşteki Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatı Esennur Ezgi de, “Müvekkilim gazetecidir. Sanık müdafisinin sunduğu örnek kararın, dava konusu olayla hiçbir ilgisi yoktur. Beyanlarını kabul etmiyoruz” dedi.

Mahkeme Hakimi, sanık Aziz Yıldırım’ı, müşteki Rasim Ozan Kütahyalı’ya karşı hakaret suçunu alenen işlediği gerekçesiyle 87 gün karşılığı 3 bin 480 lira adli para cezasına çarptırdı. Sanık tarafından uygulanmasına muvafakat verilmediği bildirildiğinden hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesinin uygulanmasına yer olmadığına karar veren mahkeme hakimi, bu cezayı ertelemedi.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatı Esennur Ezgi yaptığı açıklamada, “Aziz Yıldırım, bir basın açıklaması sırasında müvekkilime hakaret etmişti. Yargılaması bayağıdır sürüyordu. Sanıkla ilgili 87 gün adli para cezası verildi. Burada önemli olan noktalardan birisi, sanığın daha önce bir sabıkası olmaması ve ilk defa bu dosyadan ceza almış olması. Tabi ki bizim de müvekkilimizin haklılığı ortaya çıktı. Çok büyük hakaretler etmişti. Bugün adalet yerini buldu diyebiliriz” dedi.

Aziz Yıldırım’a Kütahyalı’ya hakaretten para cezası

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