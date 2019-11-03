Aziz Yıldırım'a büyük jest
FENERBAHÇE’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 67. yaş gününü, dün akşam Dalyan Kulüp’te kutladı.
Görkemli kutlamaya, Yıldırım’ın başkanlık yaptığı dönemde yönetim kurullarında yer alan Nihat Özbağı, Önder Fırat, Şekip Mosturoğlu ve dostları katıldı.
Fenerbahçe Kulübü de bir jest yaparak Yıldırım için hazırlanan kutlama klibini FB TV Twitter hesabından yayınladı.
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