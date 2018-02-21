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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Aziz Yıldırım: Zeytin Dalı Harekatı'nı destekliyoruz
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Sıradaki Haber:Boateng: Başka takım olsaydı ilk yarı gerideydik

Futbol
21.02.2018 - 16:43, Son Güncelleme:

Aziz Yıldırım: Zeytin Dalı Harekatı'nı destekliyoruz

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Hatay Fenerbahçeliler Derneği tarafından yaptırılan Hatay Fenerbahçeliler Özel Eğitim Ana Okulu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi. Yıldırım, "Devletimizin isteği doğrultusunda bu bölgede sınır ötesi operasyon yapmakta. Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı. Bu harekatın hem ülkemize hem de silahlı kuvvetlerimize hayırlı olmasını ve burada şehitlerimizi anarken onlara Allah'tan rahmet, gazilerimizin kıza zamanda sağlıklarına kavuşmasını diliyorum. Bir beka sorunu olan harekatın sonunda devletimizin isteği doğrultusunda bu harekatın bitmesini de Allah'tan diliyorum. Bu harekatı bizler destekliyoruz" dedi.

Herkesi Hatay'a davet eden Yıldırım, "İstanbul'dan bakıldığında Hatay'da değişik bir ortam görülebilir. Ama biz bugün buradayız. Sayın valim, belediye başkanım ve Fenerbahçeli dostlarımla beraber hem ziyaretlerimizi yapıyor hem de geziyoruz. Herkese de Hatay'a gelmelerini tavsiye ediyoruz. Biz bundan önce Hatay Fenerbahçeliler Başkanı Ali Ezelsoy bir ilkokul yaptı o zaman gelip bu okulu açtık. Daha sonra yine davet edildik anaokulu yapacağız denildi ve anaokulunun temelini attık, aradan fazla bir zaman geçmeden bu okulu tamamlayıp öğretime açtılar. Bugün hem bu okulu görmek hem de dostlarla bir araya gelmek için buraya geldik" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve protokol üyeleri anaokulunu gezdi. Hatay Fenerbahçeliler Özel Eğitim Ana Okulunun 410 metrekare olarak inşa edildiği, 4 adet grup eğitim odası, 2 adet bireysel oda, 2 idare odası bulunuyor. Okulda 11 otistik, 7 işitme engelli olmak üzere şuan için 18 özel öğrenci eğitim alıyor. 10 öğretmen okulda görev yapıyor.

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