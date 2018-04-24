Aziz Yıldırım ve Şekip Mosturoğlu basın toplantısı düzenliyor
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve olaylar nedeniyle yarıda kalan derbi maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkan Şekip Mosturoğlu basın toplantısı düzenliyor.
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Fenerbahçe'nin düzenlediği basın toplantısı derbi maçta yaşanan olaylarla ilgili video yayınladı.
Başlangıçtaki görüntü çok önemli. Tolga'ya durduk yere küfür edildiği iddia edildi. Olay tamamen Tolga Zengin'in bir taraftar ile göz göze gelmesiyle başlamaktadır. Daha sonra Oğuzhan Özyakup bu hareketlerin başlaması için Tolga'yı teşvik ediyor. Bu görüntü çok açık bir görüntü... Emniyet ve TFF'ye bu görüntüler gönderildi. Bazı basın mensupları bunların yalan olduğunu belirtiyor.
'Güneş'in kafasına bir şey atıldı deniyor, Mete Kalkavan'dan izin alındığı söylendi' bunların hangisi bu görüntülerde var. Sahayı izinsiz terk ettiler. Dün Sayın Aykut Kocaman bence iyi davranmış ve müsabakanın kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini söylemiş. Otto Bariç örnek olarak alınacaksa Beşiktaş sahadan çekilmiştir ve hükmen mağlup olması gerekmektedir.
Şenol Güneş'in arkasından gidip hocayı sahaya davet ediyor. Gökhan Gönül'de durumun farkında ve hükmen mağlup olacaklarını belirtiyor. Bu görüntülerin başında olayları Beşiktaşlı futbolcular başlıyor.
TFF'ye savunma yapamıyoruz karar verileceği için. Birinci tezimiz hükmen mağlubiyettir çünkü Beşiktaş sahadan çekilmişti.
Müsabaka boyunca yaşanan olaylar. Misafir takım hocasının aldığı yaralayıcı madde. Sahaya gelin diyor Beşiktaş takımına.
Vahap Şimşek müsabaka temsilcisi. Beşiktaş hocasının başına 5 dikiş atıldığını ve hastaneye kaldırıldığını Vahap Şimşek'ten öğreniyor Mete Kalkavan bu durumu.
Şenol Güneş, ne temsilci ne de hakemin bilgisi olmadan kafasına dikiş atılmış ve hastaneye götürülmüştür. Vahap Şimşek bunu hakeme söylemiş gibi bunu yazmıştır ancak raporunda bu yer almamaktadır.
Sayın Şenol Güneş son olarak Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Cevap veremiyorduk o zamanlar yine bu iddiayı ortaya attı. Belgelerle açıklamadan önce derin fizolofik yüzünü bir kez daha hatırlamak istiyorum dedikten sonra Fenerbahçe Kulübü'nün Güneş ile ilgili hazırladığı video oynatıldı.
Şenol Güneş paraya bizden farklı bir değer veriyor. TFF'nin Güneş'in sözleşmesini feshetmesi sonrasında yaşananlar oldu. Şekip Mosturoğlu ihtarname 3 kez değiştirdi dedi.
Bir gün sonra Güneş'in ihtarname çekti TFF'ye aynı gün... Bizim bunları unuttuğumuzu sanıyor arşivlerimizde yok diyorlar. Digitürk 2002 senesinde ödemeleri zor yapıyordu. 14 7 4 yıl oyunca paraya değer vermeyen. 48 aylık maaş farkını istedi ve tahkim kurlu bunu reddetti. 500 bin dolarlık alacağı olduğunu iddia etti. Bunu da Tahkim Kurulu reddetti. Erkan Vardar, Celil Demircioğlu, Faruk Kazancı, Yılmaz Savaşay. Bütün talepleri reddedildi. Biz tutuklu ve esaret altındayken milyonlarca kişiye bu benim kusurummuş gibi. Trabzonspor'dayken 'Ben çocuklarıma söz verdim 5 aylık alacağımı almadım onu alacağım' diyor. Arşivlerde var.
Şenol hoca günahımızı aldı. Şekip Mosturoğlu 3 defa noterden ihtarnameyi değiştirdi dedi. Alacaklarını alamamış 5 aylık. 15 yıl olmuş. Tahkim Kurulu seni reddetmiş. Bizi zan altında bırakman sana ne kazandırıyor.
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