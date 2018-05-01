Aziz Yıldırım ve Koç’un yanıt günü
Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, daha önce buluşma çağrısı yaptığı başkan adayları ile bugün görüşüp kesin yanıtlarını alacak. Ali Koç bir araya gelmeye olumlu bakarken, başkan Yıldırım'ın yanıtı merak ediliyor.
FENERBAHÇE’de kritik gün... Sarı lacivertlilerde Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, iki başkan adayı Aziz Yıldırım ve Ali Koç’u bir araya getirmek üzere son hamlesini yapıyor.
MERAKLI BEKLEYiŞ
· Küçük, bugün başkan Aziz Yıldırım ve Ali Koç ile görüşerek daha önce yaptığı bir araya gelme çağrısına kesin yanıtlarını alacak.
Ali Koç’un bu çağrıya olumlu yanıt vereceği öğrenilirken, başkan Aziz Yıldırım’ın nasıl bir tutum takınacağı merakla bekleniyor...
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