Aziz Yıldırım ve Cemil Turan'dan Ferhat Göçer'e forma
Ünlü sanatçı Ferhat Göçer'e önceki akşam sahne aldığı Faruk Ilgaz Tesislerinde Birlik ve beraberlik gecesinde Başkan Aziz Yıldırım ve efsane futbolcu Cemil Turan tarafından forma hediye edildi.
Göçer "Türkiye'de futbol yönetmek çok zor. Oynamak daha zor. Tüm bu zorlukların arasında başarı kazanmak alın teri istiyor. İşte futbolcuların arma için savaştığı bu formayı ömür boyu saklayacağım" dedi.
1200 davetlinrin katıldığı birlik gecesinde konuşan Aziz Yıldırım ise "Süper lig bu sezon çok heyecanlı geçiyor. Şampiyonluk için son maça kadar mücadele edeceğiz. Oyuncularımıza taraftarlarımıza inanıyorum. " dedi.
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