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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
01.04.2018 - 20:59, Son Güncelleme:

Aziz Yıldırım temel attı!

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Aziz Yıldırım temel attı!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "Hedef 1 Milyon Üye" projesi kapsamında hayata geçirilen Kayseri Fenerbahçe Evi Sosyal Tesisleri'nin temel atma törenine katıldı.

Talas ilçesi Endürlük Mahallesi'ndeki tesisin temel atma törenine katılan Yıldırım'ı Kayseri şubesi yetkilileri ve Fenerbahçe taraftarı karşıladı. Taraftarların tezahüratlarıyla alana gelen Yıldırım'ı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da Fenerbahçe'nin 100. yıl marşını çalarak selamladı.
Bu projeye Edirne'de başladıklarını ve Antalya'yla devam ettiklerini belirten Yıldırım, "Önümüzdeki hafta da Sapanca'da başlayacağız. Kayseri'de de bugün bu projeyi hayata geçiriyoruz. İlk söylediğimizde hayal gibiydi ama bugün gerçekleştiğini görüyoruz. İnşallah birkaç ay içinde burada da hayata geçtiğini göreceğiz. Sayın şube başkanımız Ahmet Bey ve arkadaşlarına çalışmalarından dolayı teşekkür ederim." dedi.

FENERBAHÇELİLERİN BULUŞMA NOKTASI
Bu tesisin tamamlanmasıyla Kayseri'deki Fenerbahçelilerin buluşma noktası haline geleceğini ifade eden Yıldırım, "Buradaki amaç Kayseri'de bulunan Fenerbahçelileri bir araya getirmek ve onları bir aile ortamında buluşturmaktır. Kayseri, bir üniversite şehri. Bu tesis ile üniversitede okuyan Fenerbahçeli gençlere maç izleme imkanı sağlayacağız. İnşallah, bu tesisler Fenerbahçe ve Kayseri'ye hayırlı olur. Buraya gelen tüm misafirlere de teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Fenerbahçe Kulübü Kayseri Şube Başkanı Ahmet Ersin Yaşar da temeli atılan tesisin 300 kişilik çok amaçlı salon, kapalı yüzme havuzu, futbol ve basketbol sahaları, tenis kortu, idari binalar ve çocuk oyun alanlarından oluşacağını söyledi.
Kayseri'nin projeye dahil olan ilk 5 il arasında yer almasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Yaşar, "Kulübümüz tarafından bu tesislerin, ülkemizin birçok noktasına yapılması planlanmış olup Kayseri'nin ilk 5 il içerisine girmesi başkanımız sayın Aziz Yıldırım'ın teveccühleriyle olmuştur. Bu tesisin Kayserimize kazandırılmasında başkanımız Aziz Yıldırım ve tüm Fenerbahçe ailesine, bütün Kayserililer adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Yıldırım, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e, üzerlerinde isimleri yazılı Fenerbahçe formaları hediye etti.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da Aziz Yıldırım'a, Yahyalı halısı takdim etti. Hediyelerin verilmesinin ardından Yıldırım, törene katılanlarla birlikte tesisin temelini attı.
Kayseri Fenerbahçe Evi'nin yapılacağı arsayı gezen Yıldırım, daha sonra Kayseri Fenerbahçe Spor Okulu öğrencileriyle fotoğraf çektirdi.

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