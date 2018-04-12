Aziz Yıldırım: Seçim statta yapılacak

Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım seçimin Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadı'nda yapılacağını açıkladı.

Yıldırım: "Bu kongreyi statta yapacağız. Böyle karar aldık. Bu da Fenerbahçe için bir ilk olacaktır. Bundan sonraki kongreler de statta yapılacaktır. Çünkü Ülker Arnena’da yapılması çok zor. Oy kullanacak sayısı oldukça fazla" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yarışacağı başkanlık seçiminde Fenerbahçe stadında yaklaşık 25 bin oy kullanılması bekleniyor.

Aziz Yıldırım, "Altyapı ile ilgili saha yapımlarına bu ay Gebze'de başlıyoruz. Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık, altyapıyı ona ve ekibine emanet edeceğiz. Bu salt bir altyapı projesi değil, futbolda kalkınma projesidir ve tüm ülkeye örnek olacaktır. Her branşta şampiyon olacak, 2007'deki gibi bir yapıyı tekrar oluşturacağız. Sermaye artışı yapmayacağız. Yönetimin hisse satışı yetkisini genel kurulda kaldıracağız. Yargıtay kararı hala sonuçlanmadı. Hala ne olacağını bilmiyoruz. Biz endişeliyiz. Rahat değilim. Bu dava bittiği anda hepimiz hukuk yönünden temize çıkmış olacağız. Maddi ve manevi kayıpların mücadelesi başlayacak" diye konuştu. Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

ALİ BEY İYİ FENERBAHÇELİDİR

Hep mutlu değil, mutsuz günlerimiz de oldu. 1998 yılında başkan olduktan sonra, stada gittiğimizde kolonların arasından maç izliyorduk. İlk stadı Fenerbahçe Spor Kulübü kendi olanaklarıyla yapmıştır. Bizden sonra devlet yardımıyla 35 tane stat yapıldı. Altyapıya önem vereceğiz. Türkiye çapında araştırma yaptırdım. Fenerbahçelilere sorulan soruların cevaplarında, en çok ön plana çıkan konu altyapı idi. Oran %25,4. Bu mücadeleyi başlatmak ve sonraki arkadaşlara devam ettirmek için son kez 1 dönem daha adayım. 3 Temmuz' da bir deprem yaşandı. 3 Temmuz'daki direniş, 15 Temmuz' da tüm vatandaşlarımıza feyz oldu ve sokağa döküldüler. Kızım bana "Sen bizi mi çok seviyorsun Fenerbahçe'yi mi?" dedi. Bırakmamam için taraftarlar yürüdü, baskılar oldu. Ben de devam ettim. 2001 yılında ailem benden başkanlığı bırakmamı istedi. Kızım mezun oldu, mezuniyet törenine gidemedim. Çünkü Samsun'a şampiyonluk maçına gittim. 20 yılın hesabını yaptığımda şunu görüyorum, 20 yıl benim için bir şereftir, onurdur. Aileme bırakabileceğim en büyük şeydir. Ali Bey iyi bir Fenerbahçelidir. Önemli olan 3 Temmuz'daki birlik ve beraberliğin sağlandığı bu camianın bölünmemesidir. Bölersek, Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu ortadan kalkmış olur.