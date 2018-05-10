Aziz Yıldırım Şanlıurfa'ya gitti
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan ve İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nu ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldırım ile genel sekreter ve basın sözcüsü Mahmut Uslu, Vali Abdullah Erin'i makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.
Erin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yıldırım'a tablo hediye etti. Yıldırım ise Erin'e Fenerbahçe forması verdi. Yıldırım, daha sonra Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Orbay Bahri Ulgar ile İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'na ziyarette bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başsavcı Doğan, Aziz Yıldırım'a, Diyarbakır'da Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası final maçında başarı diledi.
Aziz Yıldırım, Doğan, Ulgar ile Tipioğlu'na da Fenerbahçe forması hediye etti.
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