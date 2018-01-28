Aziz Yıldırım, Rize'de açılışa katıldı

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kulüp başkanı Aziz Yıldırım, Rize'de 16 okulda yaptırılan potaların açılış törenine katıldı.

Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübünün "1907 Okul 1907 Pota" projesi kapsamında yaptırılan potaların açılışı için İyidere ilçesindeki Çaysan İlkokulunda tören düzenlendi.

Yağış nedeniyle salonda gerçekleştirilen törende konuşan İyidere Kaymakam Vekili Sercan Yılmaz, Trabzonsporlu olduğunu ama Rize'de yapılan hizmetten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Akşam Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında ise iyi olan kazansın." temennisinde bulundu.

SOHBET ETTİ

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Doğan ise Rizeli olarak projenin Rize'de büyük ilgi görmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:

"Sporu daha alt tabana ve okullara yaymak için Rize'de 16 okulda projeyi hayata geçirdik. Çok başarılı bir proje. Rizeli öğrencilerin stadımızda maç izleme talepleri var. Ben stattan sorumlu yöneticiyim. Rizeli hemşehrilerimizi ağırlamaktan büyük onur duyarız."

Konuşmaların ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, projeye destek verenlere forma, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz ise Yıldırım'a plaket takdim etti.

Törene, Belediye Başkanı Ahmet Mete ve öğrenciler de katıldı.