Aziz Yıldırım o detaya dikkat çekti! Siyah tişörtlüler...
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, tatil edilen Beşiktaş derbisi sonrası sabaha kadar uyumadı; FB TV'de saatlerce görüntüleri dikkatle izledi.
Hem stat kamera görüntülerini, hem de yayıncı kuruluşun görüntülerini ileri geri sardırarak seyretti. Korner bölgelerinde ve Beşiktaş yedek kulübesinde yaşananları tek tek not aldı.
Başkan Yıldırım, notlarını daha sonra emniyet görevlileri ile paylaştı. Özellikle Pepe'nin oyundan atılmasından sonra ellerini başının arasına alarak üzülen siyah tişörtlü taraftarlara dikkat çekti. (Fotomaç)
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