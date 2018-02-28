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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerFutbol HaberleriAziz Yıldırım: "Motivasyonu Fenerbahçe olan yorulmaz"
Futbol Aziz Yıldırım: "Motivasyonu Fenerbahçe olan yorulmaz"
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Sıradaki Haber:Samsunlu yıldız, Lucescu’nun radarında!

Futbol
dha
28.02.2018 - 13:25, Son Güncelleme:

Aziz Yıldırım: "Motivasyonu Fenerbahçe olan yorulmaz"

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulüp dergisinin Mart ayı sayısındaSarı-lacivertli taraftarave camiaya seslendi.

Aziz Yıldırım’ınFenerbahçe ile ilgili bir anısıyla başladığı yazısı şu şekilde:

"Dereagzındaki yagmurlu pazartesi sabahı, herkes icin tatsız, yuzler asıktı. Kocaelispor ile oynanan kupa macında 83. dakikada yenen gol, herkesin moralini bozmus, teknik direktor Josef Venglosu ise epey bir kızdırmıstı. Dereagzının idman sahası kenarında bulunan yedek kulubesinde bir sure, o sabahki idmanı izledim. Takım aslında ligde iyi gidiyordu ve 89daki o muthis sezonun ardından camia guzel bir ritim yakalamıstı ancak taraftar daha fazlasını sureklilik gosterecek bicimde arzuluyordu.

Orada bir Fenerbahce hayal etmistim; tesislerinde sıcak su ve ısıtma bulunan, kısa suren yagmurda idman yapılmayacak hale gelmeyen sahası, kapasitesi o donemkinin 2 katına cıkarılmıs, daha modern, herkesin gıpta ederek bakacagı bir stadı, gelirlerine tedbir koyulmamıs, sadece futbol degil futbol dısı branslarda da Turkiye ve Avrupanın lideri olmus, dunyanın her ulkesinde temsilcilikleri bulunan, kulubun oz kaynaklarının getirileriyle yonetilen, kongrelerinde grup kavgalarının ve sahsi cıkar catısmalarının olmadıgı, belli bir zumrenin degil sayısı on binleri bulan uyelerinin bulundugu ve bunların daha fazlasına sahip bir Fenerbahce... Yedek kulubesinin tavanından akan ve yuzume carpan Subat yagmuru, beni bu hayallerden uyandırmıs, gercege dondurmustu...

1998 yılının Subat ayında, hayal ettigim Fenerbahce icin yola cıktıgımda, tam 6 yıl once Dereagzındaki o yedek kulubesinde hayal ettiklerimi getirdim zihnime, kongre salonuna girerken. Heyecanımın en onemli sebebi, Mustafa Kemal Ataturkun kulubune, asırlık bir cınara baskanlık etmeye soyunmamdı. Elbette ki, bu durumun yıllar surecek olması ve basımdan gecen, Fenerbahce Baskanı olmasaydım hicbir zaman tecrube etmeyecegim ancak bu yuzyıllık degerin lideri olmanın getirdigi; daha dogrusu benden goturdugu olaylarla karsılasacagım aklımın ucundan dahi gecmemisti. Tabi ne olursa olsun, basımızdan ne gecerse gecsin, her bir anıyla gurur duydugum, aileme, evlatlarıma bırakacagım en buyuk sevdaydı Fenerbahce Sevdası.

Aldıgım her nefeste Fenerbahce vardı benim. Yagmur altında yenilemeye calıstıgımız stadın kumunu doken kepceyi yonlendirirken de, Trabzonda tribunde siddete maruz kalıp dısarı cıkamayan taraftarımızı gordugumde duydugum ofke anında da, Samsundaki sampiyonluk macına gidip yetisemedigim kızımın mezuniyet doneminde de, tarihin en hararetli sayfalarında yer alacak, polisiye-dram-kurgu filmlerine tas cıkaracak senaryolarla bizleri 1 yıl boyunca gun ısıgına hasret bırakan Metriste de, kucuk kızım Yazdan ve tum ailemden ayrı kalmak pahasına, tutuklanacagımı bile bile donme kararı aldıgım yurtdısı tatilinde de, Adalet diye haykırdıgım ve hala haykırmakta oldugum su donemde de Fenerbahce idi ilk ve son sozum. Cunku motivasyonu Fenerbahce olan yorulmazdı, pes etmezdi, vazgecmezdi. Pes etmedik, yorulmadık, vazgecmedik, haklı oldugumuza inandıgımız yolda iflah olmaz bir kararlılıkla yuruduk. Cunku biz, bir gun daha Fenerbahceli olarak yasamak icin hayata baglandık ve gerekirse o bir gun icin butun bir omrumuzu gozden cıkardık.

Once memleketimizin, sonra da Fenerbahcenin cıkarlarını herkesin ve her seyin onunde tuttuk, Fenerbahce icin cok dusman edindik. Ancak Fenerbahce sayesinde edindigimiz ve Fenerbahceyi karsılıksız seven dostlarımızı bizler de cok sevdik.

Fenerbahce Spor Kulubu Baskanı olarak 20. yılımı tamamladıgım su gunlerde, Yuce Ataturkun bizlere gosterdigi yolda, Fenerbahceli kimligimin bana verdigi gucle, tek bir gunumu Fenerbahcesiz gecirmemenin bana verdigi tecrube, gurur ve heyecanı icerisindeyim. Bu uzun ve zorluklarla dolu yolda sarı lacivert renklerimizden ve sizlerden aldıgımız ilham, bizim tukenmez enerjimizin en onemli kaynagı oldu.

Olunce mezar tasında "Fenerbahce"yazacak olan bizlere verdiginiz tum destek, elestiri ve katkı icin kalpten tesekkurlerimle, sarı lacivert nice yıllara..."

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