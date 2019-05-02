Aziz Yıldırım ile Gonca Çelikkıran boşanıyor mu? Açıklama geldi...
Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım eşi Gonca Çelikkıran ile hakkında çıkan haberleri yalanladı.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın (66), sekiz yıl önce evlendiği Gonca Çelikkıran'dan (43) boşanacağı iddia edildi.
2011 yılında Çırağan Sarayı'nda evlenen Aziz Yıldırım ile Gonca Yıldırım Çelikkıran'ın boşanacakları yönünde çıkan haberleri Aziz Yıldırım yalanladı.
BOŞANMIYORUZ
Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan Aziz Yıldırım, eşi Gonca Çelikkıran ile hakkında çıkan boşanma haberleriyle ilgili olarak, 'Hakkımızda çıkan bu haberler külliyen yalan. Boşanmıyoruz' ifadelerini kullandı.
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