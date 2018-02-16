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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerAziz Yıldırım gözyaşlarını tutamadı!
Spor Arena Aziz Yıldırım gözyaşlarını tutamadı!
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Spor Arena
16.02.2018 - 00:24, Son Güncelleme:

Aziz Yıldırım gözyaşlarını tutamadı!

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım 20. yıl özel gecesinde konuşma yaparken gözyaşlarını tutamadı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım için 20. yılın adına özel bir gece düzenlendi. 20 yılı geride bırakan Aziz Yıldırım kendisi adınan düzenlenen gecede yaptığı konuşma sırasında gözyaşlarını tutamadı.

KONUŞMA SIRASINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım için 20. yılın adına özel bir gece düzenledi. Bu özel gecede konuşma yapan Aziz Yıldırım geride kalan 20 yılla ilgili olarak bir konuşma yaparken gözyaşlarını tutamadı. Her defasında Fenerbahçe'ye bağlılığını ve hayatının Fenerbahçe olduğunu söyleyen Aziz Yıldırım, 20 yıllık başkanlık sürecini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Yıldırım sözleri şöyle:

"20 yıl dile kolay değil. 66 yaşındayım hayatımın 3’te 1’ini bu kulübe adadım. Gece gündüz adadım amatörce adadım. Hiçbir maddi beklentim çıkarım olmadı. Tam tersine maddi kayıplarım çok olmuştur. Ama bundan hiçbir zaman rahatsız olmayacağım, olmayacağımı beyan ettiğim gibi bunun bana miras, sevda mirası olarak aileme kaldığım çok mutlu olduğumu tekrar tekrar söylüyorum.
1998 yılından beri benimle beraber olan, beni destekleyen, desteklemeyen tüm Fenerbahceliler’e teşekkür ediyorum. İyi ki Fenerbahçelisiniz iyi ki hepimiz Fenerbahçeliyiz. Biz bir gün daha Fenerbahçeli yaşamak için hayata bağlandık ve gerekirse o 1 gün için bütün bir ömrümüzü gözden çıkardık.

Taraftarlarla hep beraber bir sivil toplum örgütü yarattık. Türkiye’de sivil toplum örgütü denince artık ilk akla gelen Fenerbahçe spor kulübü ve camiası olacaktır. Ben bunu devletin büyüklerine de anlattım. Bu devletin ve bu ülkede yayayan insanların Fenerbahçe’ye bir teşekkür borcu vardır diye belirttim. Buradan da söylüyorum. 3 Temmuz 2011’de başlayan serüveninde ve sonraki yıllarda yaşadığımız olaylara karşı gösterdiği reaksiyon, 15 Temmuz’da Türkiye’de yapılmak istenen ihtilal, kalkışma değil sivil bir ihtilal yapılmasının, o süreçte Fenerbahçe’nin duruşuyla beraber insanlarımız o duruşa bakarak sokağa çıkarak belki de Türkiye Cumhuriyeti’nin kaybolacağı bir gecede Türkiye Cumhuriyeti’ni yeniden daha güçlü hale getirmiştir. Bunun için Fenerbahçe camiasına herkesin bir teşekkür borcu vardır.
İfademi alan savcıya buradan sağ çıkarsam seni yaşatmayacağım dedim. Hakim duruşma sonrası bizden helallik istedi. Ben hakkımı helal etmediğimi söyledim. Cezaevinde ağlıyor şu an."

AZİZ YILDIRIM'A BÜYÜK DESTEK
Öte yandan Başkan Aziz Yıldırım'a konuşma sırasında 20. yıl adına düzenlenen bu özel geceye katılanlar büyük destek verdi.

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