Aziz Yıldırım Fenerbahçe Üniversitesi'ni gezdi

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Aziz Yıldırım ve beraberindeki Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Yönetim Kurulu Danışmanı Vedat Olcay, Fenerbahçe Üniversitesi Kurucu Rektörü Ali Rıza Büyükuslu ve Silivri Şube Başkanı Orhan Opçin'in, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'ı makamında ziyaret ettiği bildirildi.
Ziyaret esnasında Özcan Işıklar'ın, Aziz Yıldırım'a üniversitenin kurulacağı alan hakkında bilgiler verdiği aktarıldı. Ziyaretin ardından ise Aziz Yıldırım ve yöneticilerin, üniversitenin Silivri'de kurulacak yerleşkesine giderek incelemelerde bulunduğu kaydedildi.
Ayrıca yerleşke içinde açılan Selimpaşa Üretici Kadınlar El Sanatları sergisini de gezen başkan Yıldırım'ın, sergi açanlarla tokalaştığı ve kısa süreli sohbet gerçekleştirdiği belirtildi.
Aziz Yıldırım ve yöneticilerin, daha sonra Edirne'de yapılacak Edirne Fenerbahçe Evi'nin arsasını ziyaret etmek için bu şehre hareket ettiği aktarıldı.
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