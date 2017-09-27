Aziz Yıldırım: Fenerbahçe Evleri'ni yaygınlaştırmaya çalışıyoruz

Başkan Toçoğlu'nu makamında ziyaret eden Yıldırım, Serdivan ilçesinde bir tesis kurmayı planladıklarını söyledi.

Yıldırım, kısa süre içerisinde projenin detaylarını paylaşacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sakarya'ya önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca Sakarya'ya Fenerbahçelilerin bir araya geleceği ahşaptan bir Fenerbahçe Evi düşünüyoruz. Türkiye genelinde bu evleri yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Şehirlerin hayatında spor faaliyetleri her zaman olmalı. Sosyal açıdan bunlar çok önemli. Yoksa gençlerimiz başka yerlere yöneliyor. Spor kulüplerimiz için de geçici çözümlerden ziyade kalıcı çözümlere yönelmek gerektiğini düşünüyorum. Kulüpleri ayakta tutmak için onları mal sahibi yapmak gerekiyor."

Başkan Toçoğlu da ziyaretten memnun kaldıklarını belirterek, "Bu yıl basketbolda aynı ligde yer alacağız. Sizleri de maça bekleriz. Avrupa şampiyonunu ağırlamak bize mutluluk verir. Bu sezon maçlarımızı yeni salonumuzda oynayacağız. Salonumuzu lige hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Tadilat için ihalemiz tamamlandı. Sakarya'da basketbolu, Sakaryaspor'u seven çok. Herkes spordan yana. Takımlarımıza maddi açıdan sahip çıkılmasına da ihtiyacımız var. Kulüplerin sağlam bir yapı oluşturması şart." ifadelerini kulandı.

Ziyaretin ardından Yıldırım, Toçoğlu'na "Zeki Toçoğlu 54" yazılı bir Fenerbahçe forması hediye etti.

Ziyarete, eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Danışmanı Vedat Olcay, Kadıköy Şube Başkanı İlyas Bulcay, "Hedef 1 Milyon Üye Proje" Sorumlusu Miraç Çam ve Fenerbahçe Kulübü Sakarya Dernek Başkanı Zeki Bostancı katıldı.