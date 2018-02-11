Aziz Yıldırım devrede! Başakşehir maçı öncesi...
Fenerbahçe'de, kritik mücadele öncesi flaş bir gelişme yaşandı...
Aziz Yıldırım ve kurmaylarının, Başakşehir maçının kazanılması durumunda takıma prim vereceği konuşuluyor.
Bu durumun takımla paylaşılmadığı, galibiyet halinde müjdenin soyunma odasında açıklanacağı öne sürüldü.
Yönetimin olası 3 puanın gelmesi halinde, Alanya maçının ardından üst üste oynanacak olan Beşiktaş karşılaşmaları öncesi takımı bu şekilde motive etmeyi amaçlıyor. (Fanatik)
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