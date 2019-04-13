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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
13.04.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Aziz Yıldırım Can Bartu için geldi

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Aziz Yıldırım Can Bartu için geldi

Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, hayatını kaybeden efsane isim Can Bartu'nun cenaze namazına katıldı. Yıldırım stattaki törene ise katılmadı.

 Yıldırım'ın çevresinde yoğun bir kalabalık vardı. Aziz Yıldırım'ın yanı sıra eski yöneticilerden Mahmut Uslu da cenaze namazı için Marmara İlahiyat Camii'ne gelen isimler arasındaydı. Eski TBF Başkanı Harun Erdenay'ın yanı sıra Ömer Onan da hazır bulundu.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Can Bartu’nun Üsküdar Marmara İlahiyat Camii’ndeki cenaze töreni öncesi cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Polis, taraftarların ve cenazeye katılmak isteyen herkesin üzerini arayıp camiye aldı.

Can Bartu’nun eşi Güler Bartu ve kızı Gülfer Arığ, cami avlusundaki çadırda taziyeleri kabul etti.

Bartu ailesinin taziye çadırı önünde uzun kuyruklar oluştu. Her takımın taraftarlarından yüzlercesi şu anda camiye akın etti.

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