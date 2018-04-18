Aziz Yıldırım Bony'i reddetti! İşte sebebi...
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Premier Lig'de forma giyen golcü oyuncu Bony'i reddettiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Wilfried Bony'i reddettiği öğrenildi. Swansea'de forma giyen Wilfried Bony'nin menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği ancak başkanın kabul etmediği bildirildi. Aziz Yıldırım'ın, Leicester maçında sakatlanan forvet için "İkinci Van Persie olmasın.Bizden uzak dursun" dediği öğrenildi.
Bony bu sezon çıktığı 20 resmi maçta 4 gol atarken hiç asist yapmadı. (Takvim)
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