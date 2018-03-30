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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriFutbol Aziz Yıldırım başkan adaylığını açıkladı
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Futbol
30.03.2018 - 10:57, Son Güncelleme:

Aziz Yıldırım başkan adaylığını açıkladı

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında yaklaşan seçim öncesinde Fenerbahçe Başkanlığı için adaylığını açıkladı. Aziz Yıldırım, futbol takımıyla ilgili planlarını önümüzdeki günlerde açıklayacağını söyledi.

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları;
Gönülden bana bağlı olan dostlarım arkadaşlarım gelemediler. Salonun şartlarından dolayı. Onlarla gelecek zaman görüşeceğiz, onları davet edemediğim için özür diliyorum. Göreve ilk olarak 1998 esnesinin Şubat ayından geldiğimizde, çok parçalı, dağınık bir Fenerbahçe vardı. Bugün 20 yıl önceki heyecanımdan daha çok heyecanlıyım.

Fenerbahçe'yi bir marka haline geltirmek ve dünyada ismimizin duyulması için dünyaca ünlü isimleri transfer ettik. Efsane geri döndü sözleriyle 2000-2001 sezonu şampiyonluğuyla ezeli rakiplerimizin hegemonyasına son verdik.

3 TEMMUZ SÜRECİ
Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrosuyla hain 3 Temmuz süreciyle karşı karşıya geldik. Bu öyle bir oyundu ki Onlar zannettiler ki Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dır. Fenerbahçe Aziz Yıldırım değildir. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'den ibarettir. Bunu bilen Fenerbahçe taraftarı aynı çubukluluyla şahsım üzerinden Fenerbahçe'ye kurulan Savcı eklemek istediğin bir şey var mı dediğin, 'Darağacında olsak bir son sözümüz Fenerbahçe' dedim. Allah'ıma şükürler olsun hiç bir zaman geri adım atmadım, Fenerbahçe Kulübü gibi dik durdum. Fenerbahçe pes etmez diyerek Avrupa Ligi'nde yarı final oynadık. Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı ikişer kez kazandık. Fenerbahçe 100 yıllık bir spor kulübü...

Bunları neden mi anlatıyorum. Çünkü Aziz Yıldırım'ın hayatı Fenerbahçe'dir. Ruhumuz bir olsun diye onur ve gururla Fenerbahçe Başkanlığı için adaylığımı sizler karşısında ilan ediyorum. Unutmayın aslolan Fenerbahçe'dir.

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