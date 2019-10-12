Aziz Yıldırım aylar sonra ilk kez Kadıköy'de
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, aylar sonra Kadıköy'de bir maç izledi...
Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, başkanlık seçimi süreci sonrası ilk kez Kadıköy'e geldi.
Arnavutluk-Türkiye maçını locadan takip eden Yıldırım'a gazeteci Uğur Dündar ve Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Ümit Özat eşlik etti.
Öte yandan Aziz Yıldırım, 3 Haziran 2018'deki Fenerbahçe başkanlık seçiminden sonra ilk kez Ülker Stadı'nda bulundu.
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