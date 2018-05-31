Aziz Yıldırım 1907 Fenerbahçe Derneği'nde konuşacak
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'un da kurucuları arasında olduğu 1907 Fenerbahçe Derneği'nde konuşma yapacak.
Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım dün 1907 Fenerbahçe derneğini arayarak üyelerle bir araya gelmek istediğini söyledi. Bunun üzerine dernek yönetimi üyelere bilgi vererek bu akşam yapılacak toplantının bilgisini verdi. Yıldırım bilindiği gibi aynı zamanda 1907 Fenerbahçe derneği üyesi. Ancak 1907 Fenerbahçe derneği 14 yıllık Ali Koç’un başkanlığı nedeniyle bu isme yakın bir dernek olarak biliniyor
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