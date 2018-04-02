Aziz Yıldırım 120 milyon euroluk davanın hazırlıklarını tamamladı!
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yeniden başkan seçilmesi durumunda Yargıtay’dan da karar çıkmasının ardından tarihi tazminat talepleri için harekete geçecek.
Başkan’ın talimatıyla, UEFA, TFF, basın dahil pek çok kurum ve kişiye toplamda 250 milyon Euro’yu bulacak davalar açılacak. Sarı-lacivertliler, öncelikle Avrupa'ya gitmeyi hak ettikleri dönemde UEFA tarafından kupalarda oynatılmamaları nedeniyle tazminat talep edecek.
Fenerbahçe; UEFA’ya 120 milyon Euro'luk maddi ve manevi tazminat davası açmak için gerekli hazırlıklarını tamamladı.
Daha önce, ''Artık Yargıtay olumlu veya olumsuz kararı açıklamalı. Tamam dosya yükü çok ağır ama karar çok uzadı. Bugüne kadar askerden bir tane ihale almışlığım yoktur'' diyen Yıldırım, kararı bekliyor.
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