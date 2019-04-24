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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
24.04.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

Aziz Bekir, Konyaspor'da

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Aziz Bekir, Konyaspor'da

Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Konyaspor, başantrenörlük görevine Aziz Bekir'in getirildiğini açıkladı.

Yeşil-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden kulübümüz Aziz Bekir ile anlaşma sağladı. Daha önce Konyaspor'umuzda çeşitli görevlerde bulunan baş antrenörümüz Aziz Bekir, bu hafta oynayacağımız Yeni Mamakspor müsabakasında takımımızın başında olacak.

Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonunda gerçekleşen ve idari menajerimiz Hüseyin Bilgin ile baş antrenörümüz Aziz Bekir’in katıldığı törende resmi imzalar atıldı.

İmza töreni sonrası konuşan baş antrenörümüz Aziz Bekir “ Hakikaten çok mutluyum. Çünkü; yuvaya geri döndüm diye düşünüyorum ve öyle hissediyorum. Hem bu camiayla hem de bu kulüpte çalışanlarla kendimi tek ve bir hissediyordum şimdi de aynı duygular içerisindeyim. Önümüzdeki günlerde çok önemli iki maçımız olacak. İnşallah onları en iyi şekilde sonuçlandırıp çok kısa bir süre içerisinde, play-off’a girmeyi planlıyoruz. İnsan kendisine ne kadar da büyük bir baskı yaratmak istemese de muhakkak Konyaspor’a yakışan hem son iki maçta hem de play-off’ta oynayacağımız maçlarda iyi oynayıp evelallah herkesi şaşırtmaya niyetimiz var, şampiyonluk niyetimiz var, inşallah da olur” şeklinde konuştu."

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Aziz Bekir, Konyasporda

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