Aziz Bekir, Konyaspor'da
Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Konyaspor, başantrenörlük görevine Aziz Bekir'in getirildiğini açıkladı.
Yeşil-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden kulübümüz Aziz Bekir ile anlaşma sağladı. Daha önce Konyaspor'umuzda çeşitli görevlerde bulunan baş antrenörümüz Aziz Bekir, bu hafta oynayacağımız Yeni Mamakspor müsabakasında takımımızın başında olacak.
Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonunda gerçekleşen ve idari menajerimiz Hüseyin Bilgin ile baş antrenörümüz Aziz Bekir’in katıldığı törende resmi imzalar atıldı.
İmza töreni sonrası konuşan baş antrenörümüz Aziz Bekir “ Hakikaten çok mutluyum. Çünkü; yuvaya geri döndüm diye düşünüyorum ve öyle hissediyorum. Hem bu camiayla hem de bu kulüpte çalışanlarla kendimi tek ve bir hissediyordum şimdi de aynı duygular içerisindeyim. Önümüzdeki günlerde çok önemli iki maçımız olacak. İnşallah onları en iyi şekilde sonuçlandırıp çok kısa bir süre içerisinde, play-off’a girmeyi planlıyoruz. İnsan kendisine ne kadar da büyük bir baskı yaratmak istemese de muhakkak Konyaspor’a yakışan hem son iki maçta hem de play-off’ta oynayacağımız maçlarda iyi oynayıp evelallah herkesi şaşırtmaya niyetimiz var, şampiyonluk niyetimiz var, inşallah da olur” şeklinde konuştu."
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