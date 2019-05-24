Transferde son dakika: Aziz Behich, Medipol Başakşehir'de
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Aziz Behich'le 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Medipol Başakşehir, gelecek sezon için PSV'den sol bek oyuncusu Aziz Behich'le 3 yıllık anlaşmaya vardı.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hollanda’nın PSV Eindhoven kulübünden Avustralyalı defans oyuncusu Aziz Behich ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Aziz Behich’e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Behich için PSV Kulübü'ne ödenecek bonservis tutarının ise 1 milyon euro olduğu belirtildi.
Bir dönem Bursaspor formasını da terleten başarılı sol bek, geçen sezon PSV'ye transfer olmuştu. Burada istediği süreleri bulamayan Avustralyalı futbolcunun adı Beşiktaş ile de anılıyordu.
İstanbul ekibi transferi bu video ile duyurdu;
Başakşehir, Aziz Behich'i transfer ettiğini bu paylaşımla açıkladı!— Spor Arena (@sporarena) 24 Mayıs 2019
"🦘➡🐊➡🦊➡🦉" pic.twitter.com/F0Ar9gqMbx
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