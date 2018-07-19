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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
İHA
19.07.2018 - 17:00, Son Güncelleme:

Aziz Behich: “İnşallah bir Dünya Kupası daha görebilirim”

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Aziz Behich: “İnşallah bir Dünya Kupası daha görebilirim”

Avustralya formasıyla Dünya Kupası’nda mücadele eden Bursasporlu Aziz Behich, sonucun kendileri için bekledikleri gibi olmamasına rağmen yine de güzel bir turnuva geçirdiklerini belirterek, "Önümüzde Asya Kupası var. 2015'te kazanmıştık, umarım yine kazanırız. İnşallah bir Dünya Kupası daha görebilirim" dedi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ikinci etap kamp çalışmalarını Afyonkarahisar’da sürdüren yeşil-beyazlılarda, Avustralya formasıyla Dünya Kupası’nda mücadele eden sol bek oyuncusu Aziz Behich, kulübün resmi televizyonuna açıklamalarda bulundu. Kendisi için uzun bir sezon olduğunu ifade eden Behich, “Dünya Kupası bir futbolcu için en yüksek seviye. Dünya Kupası'nda oynamak çocukluk hayalimdi, bunu başardım. Bizim için kısa oldu, daha fazla gidebileceğimizi düşünüyordum ama maalesef olmadı. Her zaman kendimi geliştirmeye ve takımıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Benim için geçen yıl iyi bir sezon oldu. Bursaspor olarak her zaman üst seviyelerde olmalıyız. Bu sene inşallah sezona iyi bir şekilde hazır oluruz” dedi.

“İNŞALLAH BİR DÜNYA KUPASI DAHA GÖREBİLİRİM”

Dünya Kupası’nın ortamının güzel olduğunu dile getiren Aziz, “İyi çalıştık, çok iyi oyuncularımız vardı ama sonucu beklediğimiz gibi değildi. İlk maçta biraz şanssızdık, ikinci maçta berabere kaldık. Yine de güzel bir turnuvaydı. Önümüzde Asya Kupası var. 2015'te kazanmıştık, umarım yine kazanırız. İnşallah bir Dünya Kupası daha görebilirim” diye konuştu.

“UMARIM ÇOK GÜZEL BİR SENE OLUR”

Uzun yıllardır Bursaspor forması giydiğini hatırlatan Behich, “İlk geldiğim günden itibaren Bursaspor, aile kulübü gibi diyebilirim. Bu sene de hiçbir şey değişmedi, arkadaşlıklar güzel olduğunda saha içine de bunu yansıtıyoruz. Umarım çok güzel bir sene olur. Benim oyun anlayışım daha çok atak üzerine. Yeni hocalarımız geldi, onların sistemine uymak lazım. Onlar bizi en iyi şekilde çalıştırıyor. Ben her sene yaptıklarımın üstüne koymaya çalışıyorum bu sene de öyle olacak” dedi.

“SAMET HOCADAN ÇOK ŞEY ÖĞRENEBİLİRLER”

Her sene altyapıdan çok yetenekli genç oyuncuların geldiğini ifade eden Aziz Behich, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biz onlara yardımcı oluyoruz, bu kamp onlar için çok önemli. Oynamasalar bile ortamı görmeleri iyi oluyor. Samet hoca gibi bir hoca başlarında ve ondan çok şey öğrenebilirler. Her zaman Bursaspor'un altyapısı yüksek yerlere geliyor ve inşallah böyle devam eder."

VAR YORUMU

VAR sistemini de değerlendiren Aziz, “Futbol hatalı bir oyun, biri mutlaka hata yapar. Video Yardımcı Hakem Sistemi yeni bir sistem. Maç çok değiştiği için sevmiyorum bu yüzden” dedi.

“BİZE EKSTRA ENERJİ VERİYORLAR”

Taraftarların maçlarda hep yanlarında olduğunu ifade eden deneyimli oyuncu, “Taraftarlarımızın iki sezondur çok zorluk çektiklerini biliyorum. Bizi bırakmadılar, maçlarda hep yanımızda oldular. Bize ekstra enerji veriyorlar, inanıyorum ki bu sezon da taraftarlarımız bizi yalnız bırakmayacak” şeklinde konuştu.

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