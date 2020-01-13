Aziz Behich: "Arda Turan bizim için önemliydi, abimizdi..."

Avustralya Milli Takımı'nın formasını giyen Türk asıllı Aziz Behich, Başakşehir'in Antalya kampında Misli TV'den Mutlu Ulusoy'a özel açıklamalar yaptı.

Öncelikle Avustralya’daki yangını konuşmamız gerekiyor. Oradaki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsun? Ailen de orada.

Yangınlardan dolayı çok üzgünüm. İnşallah en kısa zamanda yangın söndürülür. Orada yaşayan insanlar ve hayvanlar çok zor durumda şu an. Ben de zarar gören hayvanlar için bir bağış kampanyası başlattım. 2018’de Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda giydiğim ve takımdaki oyuncuların imzası bulunan Avustralya Milli Takım forması ile Başakşehir FK’da giydiğim formayı çekilişle bağışta bulunan iki kişiye hediye edeceğim.

Biraz da takımdaki durumunu konuşalım. Takımdaki yerin, form durumun ve ikinci yarıdaki beklentilerin nedir?

Başakşehir’de ilk yılım ve sezona iyi başladığımızı düşünüyorum. Liderin hemen arkasındayız, iyi performanslar sergiliyoruz. Üç kupada mücadele ediyoruz ve Avrupa’da devam eden tek Türk takımıyız. Bu bizim için çok önemli ve ikinci yarıda daha iyi bir Başakşehir izleteceğiz. Kendimizi geliştiriyoruz ve bu kamp dönemini çok iyi çalışarak geçiriyoruz. İkinci yarıda hak ettiğimiz yerlere geleceğiz.

Takımdaki iyi arkadaşın Clichy ile çalışıyorsunuz ve birbirinizi tamamlıyorsunuz. Bu birliktelik nasıl devam ediyor? Takımda kendini nasıl hissediyorsun?

Gael tabi ki çok iyi bir futbolcu ve kulüp için önemli bir oyuncu. Aynı pozisyonda oynadığımız için aramızda elbette rekabet var ama her zaman söylüyorum rekabet takım için faydalıdır. Takım olarak aynı şeyi istiyoruz o da şampiyonluk. Başakşehir son dönemlerde hak etse de şampiyon olamadı ama inşallah bu sene hep birlikte hak ettiğimiz yerde olacağız.

Arda Turan takımdan ayrıldı. Bu konuyla ilgili söylemek istediklerin var mı?

Arda Turan bizim için önemliydi. Abimizdi. Çok değerli bir oyuncu ve kariyerine nerede devam edecekse başarılar diliyorum. Çok profesyonel bir futbolcu ve insan. Nereye giderse katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Hem senin Avustralya Milli Takımı’ndaki performansını hem de Türk Milli Takımı’nın performansını sormak istiyorum. Avrupa Şampiyonası’na gideceğiz. Son olarak bu konuyu da sormuş olalım.

Son yıllarda milli takımımda çok fazla oynadım. Çok önemli turnuvalara katıldım. Asya Kupası’na iki defa katıldım ve 2015’te şampiyon olan takımda yer aldım. Ayrıca 2017’deki Konfederasyon Kupası ile 2018’de Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda oynadım. Benim için çok önemliydi çünkü her futbolcunun çocukluk hayali milli takımda ve özellikle Dünya Kupası’nda oynamak. İnşallah daha uzun seneler Avustralya Milli Takımı’nda oynayabilirim. Bir Dünya Kupası’nda daha yer almak isterim. Türk Milli Takımı da son dönemde çok iyi gidiyor ve bu da beni mutlu ediyor. Umarım Euro 2020’de kupayı kaldırırlar. Çok iyi bir kadro var ve teknik direktör de çok iyi. Ben Bursaspor’dayken Şenol Güneş ile çalıştım ve nasıl bir hoca olduğunu, takıma nasıl katkı verdiğini biliyorum. Umarım Avrupa Şampiyonası Türk milli futbol takımı için çok iyi geçer.