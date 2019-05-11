Azerbaycan'dan Mkhitaryan açıklaması
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan Arsenal'ın Ermeni futbolcusu Henrikh Mkhitaryan hakkında açıklama yaptı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinde Arsenal'da top koşturan Ermenistanlı futbolcu Henrikh Mkhitaryan'ın durumu tartışma konusu olmuştu. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Leyla Abdullayeva, Mkhitaryan'ın ülkeye gelip futbol oynamasında bir beis olmadığını açıkladı.
Abdullayeva, "Azerbaycan'da birçok uluslararası spor organizasyonu düzenlenmekte. Azerbaycalı ve Ermeni sporcular da buradalarda yer alıyor. Spor ve siyaset ayrı. " diye konuştu.
Arsenal geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oyuncunun durumu hakkında endişe duyduklarını belirterek UEFA'dan güvenlik garantisi istemişti.
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Yukarı Karabağ sorunu 1994'ten bu yana sürüyor.
Arsenal ve Chelsea, 29 Mayıs Çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu için mücadele verecek.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle