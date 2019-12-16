MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAzerbaycan'da Engin Fırat sesleri! Anlaşma yakın...
GeriFutbol Azerbaycan'da Engin Fırat sesleri! Anlaşma yakın...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
16.12.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

Azerbaycan'da Engin Fırat sesleri! Anlaşma yakın...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Azerbaycan'da Engin Fırat sesleri! Anlaşma yakın...

Azerbaycan Milli Takımı Jurcevic’le yolların ayrılmasının ardından, daha önce de adı gündeme gelen Engin Fırat’la görüşecek.

Moldova Milli Takımı'yla Fransa ve İzlanda karşısında takımına oynattığı futbolla Avrupa'nın dikkatini çeken Türk teknik direktör Engin Fırat, Moldova Futbol Federasyonu’yla prensipte anlaşılmasına rağmen henüz sözleşme imzalamadı.

Milli takım için arayışta olan Azerbaycanlı yetkililerin bu nedenle yakın zamanda teknik direktörlük görevi için Engin Fırat ile görüşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Giuliano’yu mumla arıyor
Fenerbahçe Giuliano’yu mumla arıyor
VİDEO | Valencia 1-1 Real Madrid (MAÇ ÖZET)La Liga'nın 16. hafta maçında Real Madrid deplasmanda Valencia ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takım 78'de Carlos Soler ile maçta 1-0 öne geçti. Eflatun-beyazlılarda ise 90. dakikada sahneye çıkan Karim Benzema, takımına zorlu deplasmandan 1 puanı kazandıran golü kaydetti.
daha fazla video için

Azerbaycanda Engin Fırat sesleri Anlaşma yakın...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle