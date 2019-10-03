Az Alkmaar Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Az Alkmaar Manchester United maçı ile bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda ve İngiltere temsilcisi iki ekip karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi L Gurubu'nda mücadele eden iki takımın maçının hangi kanalda yayınlanacağı ve karşılaşmanın saat kaçta başlayacağı spor severler tarafından merak ediliyor. Peki Az Alkmaar Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Manchester United grubun ilk karşılaşmasında Astana'yı sahasında 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk maçını kazanmış oldu.
Az Alkmaar Partizan ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 2-2 beraberlik ile ayrıldı ve grubta ilk puanını aldı.
Şimdi gözler bu akşamki karşılaşmaya çevrildi. Peki Az Alkmaar Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Az Alkmaar Manchester United maçı bu akşam saat 19:55'te başlayacak. Mücadele beIN Sports MAX HD 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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