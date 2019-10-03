AZ Alkmaar Manchester United Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda ikinci hafta maçları başlıyor. Turnuvada L grubunda yer alan AZ Alkmaar ile Manchester United bu akşam karşı karşıya gelecek. Maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, AZ Alkmaar Manchester United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa Ligi'nde heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. Hollanda ekibi AZ Alkmaar, sahasında İngiltere'nin güçlü ekibi Manchester United'ı konuk edecek. Deplasmandan avantajlı bir skorla dönmek isteyen Manchester United'ta hedef üç puan. İşte, AZ Alkmaar Manchester United Avrupa Ligi maçı hakkında tüm ayrıntılar...
İngiltere'nin güçlü ekibi Manchester United, L Grubu'nda ikinci hafta maçında 3 Ekim Perşembe akşamı Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak. Saat 19.55'te başlayacak mücadele BeIN Max 2 kanalından canlı yayınlanacak.
Manchester United ilk hafta maçında, Kazaksitan'ın Astana takımını mağlup etmiş, AZ Alkmaar ise Partizan'la berabere kalmıştı.
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