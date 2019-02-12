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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
12.02.2019 - 16:46 , Son Güncelleme:

Aytemiz Alanyaspor’dan Aydınus’a tepki

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Aytemiz Alanyaspor’dan Aydınus’a tepki

Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, "Göztepe maçında Fırat Aydınus’un, VAR hakemleriyle birlikte verdiği kararlar aldığımız mağlubiyette başrol oynamıştır. Haksızlıklara karşı sessiz kalmayacağımızı bir kez daha belirtmek istiyoruz" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, Süper Lig’in 21’inci haftasında deplasmanda oynanan Göztepe maçında hakem Fırat Aydınus’un verdiği kritik kararların, mağlubiyetlerinde başrol oynadığını söyledi.

Deplasmanda 3-2 mağlup oldukları Göztepe maçında Fırat Aydınus’un, VAR hakemleriyle birlikte verdiği kararların, aldıkları mağlubiyette başrol oynadığını belirten Özçelik, "Büyük takımlara karşı yapılan hatalar ses getirirken, Anadolu takımlarına karşı yapılan çok daha büyük ve fahiş hatalar gözden kaçmaktadır. Son oynadığımız Göztepe maçının 27’nci dakikasında Göztepeli Borges, oyuncumuz Djalma’nın ayağını kıracak şiddetle, doğrudan sağ ayağına çok sert bir şekilde vuruyor. VAR’dan bu pozisyon için Aydınus’a inceleme tavsiyesi geliyor. Pozisyonu uzun süre izleyen Aydınus, Borges’e doğrudan kırmızı kart göstermesi gerekirken, sarı kartla geçiştiriyor. Aynı futbolcu 3 dakika sonra Göztepe’nin 2’nci golünü atmıştır. Herkesin ’Yüzde 100 kırmızı kart’ dediği bir pozisyona Fırat Aydınus’un uzun süre inceledikten sonra sarı kart göstermesini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" dedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında skor 2-2 devam ederken, Göztepeli futbolcu Alparslan’ın Ceyhun Gülselam’ı yaka paça indirdiğini kaydeden Metin Fahri Özçelik, şunları ifade etti:

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"Penaltı beklerken, yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kaldırmadığı, kullanılan serbest vuruşta topun kaleci Beto’ya gittiği pozisyonda bir ofsayt uyduruluyor. Hakem ’Penaltı ama daha önce ofsayt var’ diyerek penaltıyı vermiyor ve oyun ofsayttan doğan serbest vuruşla başlatılıyor. Karşılaşmanın son dakikasında Ghilas’ın attığı golde oyuncu net bir şekilde oyuncumuz Baiano’yu eliyle itiyor ve golü atıyor. Hakem bu pozisyonu yine VAR’da inceliyor. Net bir itme olmasına rağmen gol kararı veriyor. Fırat Aydınus maçın sonucunu doğrudan etkileyecek 3 hatalı karar veriyor. Bu tecrübedeki bir hakemin tüm takdir haklarını pozisyonlar çok net olmasına rağmen rakipten yana kullanması oldukça düşündürücü ve üzüntü vericidir. Geçen sezon oynanan Konyaspor maçında 3 net penaltımızı vermeyen de aynı hakemdir. Nedense bu sezon birçok VAR hakemi ve maçlarımızı yöneten hakemler tüm takdir haklarını rakiplerden yana kullanmaktadır. Aytemiz Alanyaspor olarak biz de Trabzonspor gibi haksız ve haram tek 1 puan istemiyoruz. Hakem kararlarında standart istiyoruz. Önümüzdeki zorlu bir Trabzonspor maçı var. Ev sahibi takımın başkanının söylemlerinde belirttiği gibi herkes için adalet istiyoruz. Buradan Merkez Hakem Kurulu’na da seslenmek istiyoruz. Türk hakemliğinin kurtuluşu, VAR hakemleri ve hakemlerin standart kararlar alması ve adil yönetimden geçiyor. Lütfen büyük, küçük her takım için adil kararlar verin. Haksızlıklara karşı sessiz kalmayacağımızı bir kez daha belirtmek istiyoruz."

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