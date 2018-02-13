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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fenerbahçe Manchester United Aytemiz Alanyaspor'dan Aydınus'a tepki
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Fenerbahçe Manchester United
13.02.2018 - 13:08, Son Güncelleme:

Aytemiz Alanyaspor'dan Aydınus'a tepki

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Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, Atiker Konyaspor maçının hakemi Fırat Aydınus'un 3 net penaltılarını vermediğini savunarak, "Fırat Aydınus gibi son derece tecrübeli bir hakemin bu pozisyonları es geçmesi düşündürücüdür" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, 2-1 kaybedilen Atiker Konyaspor maçının hakemi Fırat Aydınus'a tepki gösterdi. Aydınus'un futbol kurallarını uygulamak yerine iki takımı idare etmek için sahaya çıktığını savunan Özçelik, "Karşılaşmada kalecimiz Remy'nin, Jahovic'e hiçbir müdahalesi olmamasına rağmen, oyuncunun kendisini yere atmasını penaltı olarak değerlendirmiş ve Atiker Konyaspor'un haksız bir şekilde öne geçmesini sağlamıştır. Karşılaşmanın 69'uncu dakikasında futbolcumuz Lucas ceza sahasına giriyor ve Atiker Konyasporlu Eren tarafından yere indiriliyor. Hakem Fırat Aydınus ise penaltı kararı yerine oyunu devam ettiriyor. Yine mücadelenin 73'üncü dakikasında Tzavellas'ın ceza sahası dışından vuruşunda Konyasporlu Milosevic topu elini açarak çeliyor, hakem Fırat Aydınus penaltı kararı yerine topun oyuncumuz Fernandes'in eliyle oynadığı gerekçesiyle aleyhimize endirekt serbest vuruş kararı veriyor. Gerçekte ise top Fernandes'e hiçbir şekilde temas etmiyor. Mücadelenin 88'inci dakikasında Atiker Konyasporlu Selim Ay ceza sahası içinde sol eliyle topu taşıyor, hakem Fırat Aydınus ise penaltı kararı yerine yine pozisyonu devam ettiriyor. Fırat Aydınus gibi son derece tecrübeli bir hakemin bu pozisyonları es geçmesi düşündürücüdür" dedi.

'ONLARCA PENALTIMIZ VERİLMEMİŞTİR'
Süper Lig'de 2 sezondur centilmence mücadele eden Aytemiz Alanyaspor'un hakkının bu şekilde yenmemesi gerektiğini kaydeden Fahri Özçelik, "Kendisine ve Merkez Hakem Komitesi'ne soruyoruz. Osmanlıspor maçında orta hakem Mete Kalkavan 16 dakika içinde aleyhimize 3 penaltı kararı vermiştir. Bu maçta Fırat Aydınus aynı cesareti niye gösterememiştir? Bu sezon onlarca penaltımız verilmemiştir. En son oynadığımız Bursaspor maçında da bariz bir penaltımız es geçilmiştir. Hakemlerimizin büyük küçük gözetmeden her takıma eşit şekilde adalet dağıtması ligin geride kalan bölümü için en büyük temennimizdir" diye konuştu.

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