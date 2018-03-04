Aytemiz Alanyaspor'dan altın değerinde galibiyet!
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Kısal
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz (Dk. 37 Issah), Luccas Claro, Alper Uludağ, Uğur Çiftçi, Dialo (Dk. 46 Skuletic), Scekic, Jailton, Khalili (Dk. 68 Aydın Karabulut), Manu, Sessegnon
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Taha Yalçıner (Dk. 70 Fofana), Villafanez (Dk. 59 Efecan Karaca), Emre Akbaba, Junior Fernandes, Douglas (Dk. 46 Mbilla)
Gol: Dk. 66 Mbilla (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Uğur Çiftçi, Dk. 81 Luccas Claro, Dk. 89 Jailton, Dk. 90 Sessegnon (Gençlerbirliği), Dk. 53 Villafanez, Dk. 83 Fofana (Aytemiz Alanyaspor)
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