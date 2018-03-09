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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerAytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta?
Spor Arena Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta?
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09.03.2018 - 08:16, Son Güncelleme:

Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta?

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Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta?

Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçı ile bu akşam Süper Lig'in perdesi önemli bir mücadele ile açılıyor. Süper Lig'de Galatasaray ile aynı puanla nefes kesen bir şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'un konuğu olacak. Peki Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig'e geçen sezon yükselen Alanyaspor, Başakşehir'le yaptığı üç maçtan da puansız ayrıldı ve rakibinden dokuz gol yedi. Geçen sezon bu statta oynanan karşılaşmadan Başakşehir 5-0 galip ayrılmıştı. Bu, İstanbul ekibinin Süper Lig tarihinde aldığı en farklı deplasman galibiyeti. Yeni teknik direktörü Mesut Bakkal yönetiminde çıktığı ilk maçta Gençlerbirliği'ni yenen Alanyaspor, daha önce oynadığı 11 karşılaşmada tek galibiyet alabilmişti.

Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta?

Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Alanyaspor'un iç sahada oynadığı son 13 maçın 12'sinde karşılıklı goller atıldı. Deplasmanda oynadığı son dört maçın üçünü kazanan Başakşehir, berabere kaldığı tek maçta Konyaspor'dan golü 90'ıncı dakikada yemişti. Başakşehir, ayrıca dış sahada çıktığı son 10 maçın hiçbirinde iki ya da daha fazla gol yemedi (toplam yedi gol). Bu sezon ligde kafayla en az gol atan takım Alanyaspor. Başakşehir ise bulduğu 12 kafa golüyle Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer alıyor. Ligde şu ana kadar Alanyaspor'dan daha fazla penaltı golü yiyen takım yok. İlk 24 hafta itibarıyla ligin en az faul yapan iki takım Başakşehir ve Alanyaspor. Alanyaspor'un ligde attığı son dört golün üçünde Emre Akbaba'nın doğrudan katkısı var. Geçen hafta oynanan Göztepe maçında bu sezonki 12'inci asistini yapan Edin Visca, bundan önceki iki sezonda toplam 11 gol pası vermişti. Göztepe karşısında Başakşehir'i öne geçiren golü atan Alexandru Epureanu, bu sezon Süper Lig'de beşinci kez fileleri havalandırmış oldu. Moldovalı stoperin bundan önce ligimizde forma giydiği üç sezonda toplam beş golü vardı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 101Alanyaspor - İst. Başakşehir
    3
    MS2
    1,55
    20298kez oynandı
Hemen Oyna
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İki takımın muhtemel 11'leri

AYTEMİZ ALANYASPOR

Haydar- Gassama, Welinton, Tzavellas, N’Sakala, Sackey, Taha, Villafanez, Emre Akbaba, Fernandes, M’Billa

SAKAT: Berkan Emir, Emre Nefiz, Remy Riou

CEZALI: Yok

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Volkan- Caiçara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Elia (Arda), Mossoro, Adebayor

SAKAT: Arda*

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 200 TL, 2. Kategori 30 TL, 3. Kategori 15 TL, 4. Kategori 15 TL, Misafir 19,50 TL

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