Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta?
Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçı ile bu akşam Süper Lig'in perdesi önemli bir mücadele ile açılıyor. Süper Lig'de Galatasaray ile aynı puanla nefes kesen bir şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'un konuğu olacak. Peki Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta?
Süper Lig'e geçen sezon yükselen Alanyaspor, Başakşehir'le yaptığı üç maçtan da puansız ayrıldı ve rakibinden dokuz gol yedi. Geçen sezon bu statta oynanan karşılaşmadan Başakşehir 5-0 galip ayrılmıştı. Bu, İstanbul ekibinin Süper Lig tarihinde aldığı en farklı deplasman galibiyeti. Yeni teknik direktörü Mesut Bakkal yönetiminde çıktığı ilk maçta Gençlerbirliği'ni yenen Alanyaspor, daha önce oynadığı 11 karşılaşmada tek galibiyet alabilmişti.
Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta?
Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Alanyaspor'un iç sahada oynadığı son 13 maçın 12'sinde karşılıklı goller atıldı. Deplasmanda oynadığı son dört maçın üçünü kazanan Başakşehir, berabere kaldığı tek maçta Konyaspor'dan golü 90'ıncı dakikada yemişti. Başakşehir, ayrıca dış sahada çıktığı son 10 maçın hiçbirinde iki ya da daha fazla gol yemedi (toplam yedi gol). Bu sezon ligde kafayla en az gol atan takım Alanyaspor. Başakşehir ise bulduğu 12 kafa golüyle Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer alıyor. Ligde şu ana kadar Alanyaspor'dan daha fazla penaltı golü yiyen takım yok. İlk 24 hafta itibarıyla ligin en az faul yapan iki takım Başakşehir ve Alanyaspor. Alanyaspor'un ligde attığı son dört golün üçünde Emre Akbaba'nın doğrudan katkısı var. Geçen hafta oynanan Göztepe maçında bu sezonki 12'inci asistini yapan Edin Visca, bundan önceki iki sezonda toplam 11 gol pası vermişti. Göztepe karşısında Başakşehir'i öne geçiren golü atan Alexandru Epureanu, bu sezon Süper Lig'de beşinci kez fileleri havalandırmış oldu. Moldovalı stoperin bundan önce ligimizde forma giydiği üç sezonda toplam beş golü vardı.
İki takımın muhtemel 11'leri
AYTEMİZ ALANYASPOR
Haydar- Gassama, Welinton, Tzavellas, N’Sakala, Sackey, Taha, Villafanez, Emre Akbaba, Fernandes, M’Billa
SAKAT: Berkan Emir, Emre Nefiz, Remy Riou
CEZALI: Yok
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Volkan- Caiçara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Elia (Arda), Mossoro, Adebayor
SAKAT: Arda*
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 200 TL, 2. Kategori 30 TL, 3. Kategori 15 TL, 4. Kategori 15 TL, Misafir 19,50 TL
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