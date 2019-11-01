Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman?
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Geçtiğimiz sezonlardaki iyi grafiğini yakalamak isteyen Turuncu-lacivertli takım, deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek istiyor. Peki, Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman?
Süper Lig'e 10. hafta maçlarıyla devam edilecek. Haftanın en dikkat çeken maçlarından birinde Aytemiz Alanyaspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçı hakkında ayrıntılar...
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında 2 Kasım Cumartesi akşamı lider Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Lige kötü bir başlangıç yapan ancak son 7 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, haftaya 15 puanla zirvenin 3 puan gerisinde 6. sırada girdi.
Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çok iyi bir sezon geçiren Aytemiz Alanyaspor, 18 puanla lider durumda bulunuyor. Sahasında oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak iyi bir grafik çizen Antalya temsilcisi, rakibini yenmesi durumuna haftayı yine zirvede tamamlayacak.
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