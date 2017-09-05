Aytemiz Alanyaspor, Junior Fernandes ile imzaladı!

Aytemiz Alanyaspor ile anlaşan Şilili futbolcu 29 yaşındaki Junior Fernandes Alanya'ya geldi.

Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na uçakla gelen Fernandes'i, Asbaşkan Bilal Gömeç ve genel koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu ile turuncu yeşilli taraftarlar karşıladı. Meşale yakarak tezahürat yapan turuncu yeşilliler, Fernandes'i omuzlara alarak sevgi gösterisinde bulundu. Junior Fernandes imza töreni için Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'ne geçti.

3 YILLIK İMZAYI ATTI

Tesislerdeki imza törenine Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve Junior Fernandes katıldı. Geçen sezon da Alanyaspor'un kiralık olarak formasını terleten tecrübeli oyuncu kendini Alanyaspor'un renklerine bağlayan 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

BONSERVİS ALANYASPOR'DA

Başkan Hasan Çavuşoğlu, Junior Fernandes'in tekrar Aytemiz Alanyaspor'da olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Sezonun bitmesiyle transfer çalışmalarına Fernandes'i eklediklerini belirten Çavuşoğlu, "Geçen sezon bitimi itibariyle bugüne kadar Fernandes transferi için çalışmalar hep devam etti, çok çaba sarf ettik. Fernandes de çok çaba sarf etti. Kendisi geçen sezon kulübe çok katkı sağladı. Bizim için çok zorlu bir süreç oldu. En zorlandığımız transfer olduğunu söyleyebilirim. Junior birçok talibi olmasına rağmen Alanyaspor'a gelmek istedi. Bizim de çok istediğimiz bir futbolcuydu, iki tarafın da ısrarcı olması sonucu transfer gerçekleşti. Kendisine ve menajerlerine çok teşekkür ediyorum. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. İnanıyorum ki geçen sezon kaldığı yerden devam edecek ve inşallah iyi bir sezon geçirecektir. Transferimiz bitmedi, daha 3 gün var ve 3 günde her şey olabilir. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bonservisi alınması konusunda da Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ederim" dedi

"FAYDALI OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Yönetimin transferle alakalı çok uğraş verdiğini aktaran Junior Fernandes ise "Öncelikle sizlerin de huzurunda Sayın Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu ve kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Çok büyük efor sarf ettiler. Burada bana olan sevgi ve saygıyı biliyorum ve umarım bu sene de geçen sezon olduğu gibi faydalı olmaya devam edeceğim." diye konuştu.



