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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
29.10.2019 - 18:18, Son Güncelleme:

Aytemiz Alanyaspor-İnegölspor ZTK maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Kupa heyecanı başladı!

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Aytemiz Alanyaspor-İnegölspor ZTK maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Kupa heyecanı başladı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadelesinde bu akşam Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor ile İnegölspor karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede her iki takım da üst sıraya yerleşmek için sahada ciddi performans sergileyecek. Peki, Aytemiz Alanyaspor-İnegölspor ZTK maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maçla ilgili merak edilen tüm detaylar.

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında 54 takımın mücadele vereceği tur 29 Ekim Salı günü başladı. Kupanın dördüncü tur maçı bu akşam oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor İnegölspor karşılaşması ile devam edecek. Heyecan devam ederken sporseverlerin gözü bu akşam oynanacak mücadeleye kilitlendi. İşte, Aytemiz Alanyaspor-İnegölspor ZTK maçı hakkında detaylar.

AYTEMİZ ALANYASPOR İNEGÖL ZTK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Aytemiz Alanyaspor İnegöl ZTK maçı bu akşam saat 20.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak. Maç A Spor ekranlarında naklen yayınlanacak.

Aytemiz Alanyaspor İnegölspor ZTK maçında galip gelen takım bir üst tura yükselecek.

EROL BULUT KUPADA İDDİALI

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maç öncesi açıklamalarda bulundu. Teknik adam Bulut, ”Aslında sezon başından beri baktığımızda deplasmanda oynadığımız maçlarla evimizde oynadığımız maçlar arasında farklılıklar var. Evimizde oynadığımız maçlarda hücuma yönelik daha agresif ve istediğimiz gibi oynuyoruz. Deplasman maçlarında bu verimi ise futbolculardan net alamıyoruz. Futbolcularla konuşup nedenlerini öğrenmemiz lazım. Bunu zaten önümüzdeki günlerde yapacağız. Konuşacağımız birkaç arkadaşımız var. Oyunun geneline baktığımızda yakaladığımız 4-5 pozisyon var. Aslında kazanmamız gereken bir maçtı. Tabii olmayan bir faulden yediğimiz bir gol var. Bu bizi daha çok üzüyor. Rakip baskılı oynadı 2. yarı ama maalesef buna biz izin verdik. Maç esnasında ne kadar futbolcularıma seslenerek önde rakibi karşılayın desek de maalesef futbol psikolojisinde bazen bunlar oluyor. Kendi bölgemizde defans yaparak oyunu koruruz düşünmesi oluyor ama bu böyle değil. Takımı geri çektiğinizde kendi birinci bölgenizde rakibi tutup skoru sabitlemeye çalışırsanız öyle veya böyle bir hatadan gol gelebiliyor. Aslında 3’üncü bölge ve 2’inci bölgede rakibimizi karşılamış olabilseydik zaten o pozisyonda olmazdı. Şansımız vardı söylediğim gibi onları değerlendirmiş olsaydık, bugün burada 3 puan almış bir takım olarak daha farklı konuşurduk. Tabii ki maçı kazanmış olsak bile benim konuşmam takımın performansı ile değişmeyecekti. Sonuçta iyi oynamadığımız bir oyun. Gerçekleri görmeniz lazım. Maçı kazandığınızda bu demek değildir iyi oynayarak maç kazandınız. Bazen iyi oynamayarak maç kazana biliyorsun” dedi.

“Yedek kulübesinde aynı performansı sergileyecek futbolcularımız var”

Kart cezası olan futbolculara da değinen Bulut, sınırda olan 4 futbolcularının olduğunu ifade etti. Bulut, "Ama yedek kulübesinde de oyunu değiştire bilecek ve aynı performansı sergileyecek futbolcularımız var. Cezalıların yerine başkaları oynayacaktır. Onlarda aynı performansı vererek takıma katkı sağlayacaklardır. Evet önümüzde Başakşehir ve Trabzonspor maçı var. İkisi de zor maç ama zor maçlara daha iyi konsantre olan bir takımız. Bunu da gösterdik bugüne kadar. İnşallah bu 2 maçta aynı düzeyde konsantrasyonumuzu sağlayıp performansımızı yükselterek devam ederiz. İnşallah umduğumuz gibi olur” diye konuştu.

“Süper Lig maçı gibi yarınki maçı da ciddiye alacağız”

Kupa maçını da değerlendiren Bulut şunları söyledi:

“Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Yarın da bunun başlangıcı, bu demek değildir ki rakibimiz İnegölü küçümsüyoruz. İnegöl oynayan iyi bir takım. Süper Lig maçı gibi yarınki maçı da ciddiye alarak kazanıp, tur atlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

 

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