Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe mücadelesi için geri sayım devam ediyor. Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Victor Moses, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Peki, Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de 7. kez karşı karşıya gelecek. Lige iyi bir başlangıç yapan ve 3 maçta 7 puan toplayan Fenerbahçe, karşılaşmadan galip ayrılarak rakibinden liderliği almayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe- Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
16 Eylül Pazartesi günü Bahçeşehir Okulları Stadı'nın ev sahipliği yapacağı haftanın kapanış mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Ligde 8 maçtır yenilmiyor
Fenerbahçe, Süper Lig'de yaptığı son 8 maçta mağlup olmadı.
Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı 8 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.
Bu maçlarda 6 galibiyet alan Fenerbahçe, 2 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Ozan Tufan eski takımına karşı
Fenerbahçe'de milli futbolcu Ozan Tufan, yarın eski takımı Alanyaspor'a karşı mücadele edecek.
Bu sezon hem sarı-lacivertliler hem de milli takımda gösterdiği performansla dikkati çeken 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018-2019'un ikinci yarısında Alanyaspor'da kiralık olarak forma giymişti.
Alanyaspor ile 7. randevu
İki takım arasında geride kalan 6 maçtan 4'ünü Fenerbahçe, birini Alanyaspor kazandı, bir müsabaka da berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin 13 golüne, Alanyaspor 5 golle yanıt verdi.
Geçen sezonki maçları ev sahipleri kazandı, Fenerbahçe 2-0, Alanyaspor 1-0 galip geldi.
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