Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig heyecanı Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ile devam ediyor. Süper Lig’teki son 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ekibine konuk olacak. Sarı-lacivertli ekip, rakip sahada çıktığı 14 lig müsabakasının sadece 1’ini kazanabildi. Peki, Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’de bugün altıncı kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 5 maçtan ilki berabere sonuçlandı, son dördünü Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe’nin 13 golüne, Alanyaspor 4 golle yanıt verdi. Peki, Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda verilecek?
Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Süper Lig’in 29. Haftasında gerçekleşen karşılşama beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Campos, Ozan, Efecan, Fernandes, Cisse
Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Serdar, İsmail, M.Topal, Jailson (Tolgay), Eljif, Dirar Valbuena, Ayew
Eksik ve cezalılar
Fenerbahçe’de kırmızı kart cezalıları Mehmet Ekici ve Hasan Ali Kaldırım ile sarı kart cezalısı Roberto Soldado, maçta forma giyemeyecek. Kasığında kısmi yırtık bulunan Victor Moses da sakatlığı sebebiyle Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde takımındaki yerini alamayacak.
Sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas, Nabil Dirar, Harun Tekin, Roman Neustaedter ve Tolgay Arslan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 30. haftada Trabzonspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
7 futbolcu kart sınırında
Fenerbahçe’nin önümüzdeki hafta rakibi Trabzonspor. Bu zorlu maç öncesinde Harun Tekin, Martin Skrtel, Roman Neustadter, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas, Tolgay Arslan ve Nabil Dirar ceza sınırında. Bu kadar fazla ismin sınırda olması, teknik patron Ersun Yanal’ı endişelendiriyor. Yanal, gereksiz kart gören oyuncuya para cezası verilmesini isteyecek.
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