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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
21.04.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig heyecanı Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ile devam ediyor. Süper Lig’teki son 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ekibine konuk olacak. Sarı-lacivertli ekip, rakip sahada çıktığı 14 lig müsabakasının sadece 1’ini kazanabildi. Peki, Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Aytemiz Alanyaspor  Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’de bugün altıncı kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 5 maçtan ilki berabere sonuçlandı, son dördünü Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe’nin 13 golüne, Alanyaspor 4 golle yanıt verdi.  Peki, Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda verilecek?

Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Süper Lig’in 29. Haftasında gerçekleşen karşılşama beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Campos, Ozan, Efecan, Fernandes, Cisse
Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Serdar, İsmail, M.Topal, Jailson (Tolgay), Eljif, Dirar Valbuena, Ayew

Eksik ve cezalılar

Fenerbahçe’de kırmızı kart cezalıları Mehmet Ekici ve Hasan Ali Kaldırım ile sarı kart cezalısı Roberto Soldado, maçta forma giyemeyecek. Kasığında kısmi yırtık bulunan Victor Moses da sakatlığı sebebiyle Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde takımındaki yerini alamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas, Nabil Dirar, Harun Tekin, Roman Neustaedter ve Tolgay Arslan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 30. haftada Trabzonspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

7 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe’nin önümüzdeki hafta rakibi Trabzonspor. Bu zorlu maç öncesinde Harun Tekin, Martin Skrtel, Roman Neustadter, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas, Tolgay Arslan ve Nabil Dirar ceza sınırında. Bu kadar fazla ismin sınırda olması, teknik patron Ersun Yanal’ı endişelendiriyor. Yanal, gereksiz kart gören oyuncuya para cezası verilmesini isteyecek.

 

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